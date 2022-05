LISTA UCENA 7 NAJMOĆNIJIH ZEMALJA SVETA SRBIJI Vučić: Eto, uzeo sam evroatlantske principe i sad ih se držim kao pijan plota!

BEOGRAD - Ne dam teritorijalni integritet Srbije ni po koju cenu. Tačka. Pridržavaću se stavova zemalja G7, koje su istakle da neće dopustiti narušavanje teritorijalnog integriteta Ukrajine ni po koju cenu. Nikada neću priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, jasno je poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić u jučerašnjem TV gostovanju osvrnuvši se na saopštenje G7 i pritisak pod kojim se Srbija nalazi poslednjih meseci.

- Eto, uzeo sam evroatlantske principe i sada se držim njih kao "pijan plota". I sve to u skladu sa poretkom UN, koji tako zdušno podržavaju po pitanju Ukrajine, glasi poruka predsednika Srbije Aleksandra Vučića koju je juče uputio povodom još jedne "runde" pritisaka na našu zemlju da izabere stranu u ukrajinskoj krizi, uvede sankcije Rusiji i "disciplinuje" Milorada Dodika i Republiku Srpsku.

Saopštenje članica G7 (SAD, Velika Britanija, Kanada, Francuska, Nemačka, Italija i Japan), koje je Vučić u nekim delovima, pogotovo o Srpskoj, nazvao "brutalnim", bavi se dešavanjima na istoku Evrope, ali zapravo za "metu" ima - Zapadni Balkan, tačnije Srbiju i Republiku Srpsku, podsećaju Novosti.

Tako su, između ostalog, najmoćnije zapadne države poručile sledeće: * Kosovo i Srbija da se konstruktivno angažuju u dijalogu uz posredovanje EU, da u potpunosti sprovedu sve prethodne sporazume bez odlaganja i da normalizuju odnose kroz sveobuhvatan i obavezujući sporazum. * Srbija da uvede sankcije Moskvi, odnosno sledi one u regionu - Albaniju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Kosovo. * Neće biti tolerisane secesionističke politike RS koje ugrožavaju budućnost BiH i regiona. * Pozdravlja se odluka BiH da uvede sankcije Rusiji. * G7 će "pomagati Zapadnom Balkanu da smanji zavisnost od skih energenata i osetljivost na ekonomsku prisilu".

Poruke G7 odlično su pale i "naruku" Moskvi, odakle je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev poručio da ih "baš briga što G7 ne priznaje promene ukrajinskih granica" i pozvao da se ne zaboravi presedan Kosova.

Srpski predsednik kaže da mu je saopštenje G7 "otvorilo" oči i još jednom razotkrilo licemernu i neprincipijelnu politiku koju vode najmoćniji svetski igrači:

- Zašto se povećava pritisak na Srbiju? Za njih je problem stav Srbije, bez obzira na to što oni mogu Prištinu da ubace u SE i druge institucije. Jer, Putin i dalje ima isti argument - kosovski presedan i nije ga Dmitrij Medvedev slučajno ponovo upotrebio. Da biste to oteli Putinu iz ruke, morate na to Srbiju da naterate, a evo, ja sam rešio da se držim principa G7. Ima li nešto važnije na svetu nego držati se principa G7, koji poručuje da ni po koju cenu nećemo prihvatiti narušavanje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Ja sam samo to preveo: ni po koju cenu nećemo prihvatiti narušavanje teritorijalnog integriteta Srbije - pojasnio je Vučić.

On je ukazao i da Rusija, s druge strane, brine samo o svojim interesima i nemaju drugo nego da se pozovu na Kosovo:

- Da li je to fer, pa prema nama nije, ali da sam na njihovom mestu nisam siguran da ne bih radio isto. Oni se pozivaju na kriminalne odluke Zapada po tom pitanju, a Zapad im ne da to kao argument. Zapad traži da priznamo Kosovo, jer tada će biti obostrana volja za tim priznavanjem i sve dok se to ne desi, Putin će koristiti Kosovo kao argument. Sa jedne strane, imamo Zapad koji nema principe, sad vidimo da ih nema ni Moskva.

Kompleksna situacija u kojoj se nalazi Srbija biće sve složenija i teža, a to je u nedelju potvrdio i Vučić, upozoravajući da Priština ima podršku Zapada za ulazak u PzM:

- Oni imaju njihovu podršku za sve. Još su SAD dale i dodatno objašnjenje i bili su više fer nego Nemačka. Za njih je Kosovo država, to je njihova politika, i baš njih briga za poredak UN. Zgazili su ga. Brutalno su ga zgazili, kao što ga danas tobož štite. Zato će sve brutalnije da teraju sve da se usaglase sa njima da bi mogli da kažu - mi to nismo uradili. A znaju oni dobro šta su uradili sa Srbijom. Sad se pozivaju na to da su tobože sprečavali genocid. Hajde, ne pričajte gluposti više. Isto to i Putin kaže sada za Donbas, takođe se poziva na humanitarnu katastrofu. Sada tražite od nas da se odreknemo podrške Rusije u Savetu bezbednosti UN, pa gde vam je elementarna logika. Mi smo mali, ali nismo idioti.

I ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je u nedelju da ga "raduje saopštenje G7 da je teritorijalni integritet svih zemalja svetinja":

- Nemoguće je da bi članice G7 zastupale nepovredivost teritorijalnog integriteta Ukrajine, a priznavale i podržavale komadanje Srbije. Moral je osnov politike najvećih i najrazvijenijih i siguran sam da nisu licemerni i bahati koliko su moćni i bogati. Mukotrpna borba Srbije za očuvanje naše teritorijalne celovitosti je najzad završena. Kosmet je deo Srbije. Hvala im za to, radujem se promeni stava velikih i moćnih.

Kurir.rs/Novosti