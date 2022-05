OVO JE GODINA KADA SMO PROPUSTILI POSLEDNJU ŠANSU ZA EU?! Jovanović: Ideja o Evropskoj geopolitičkoj zajednici NIJE NIŠTA NOVO

Milovan Jovanović, novinar i politički komentator, otkrio je da nova platforma tzv. Evropska geopolitička zajednica zapravo nije nova ideja i da je ona pokušavala da se nametne još davnih godina.

- Šarl Mišel je bivši premijer Belgije i predsednik Evropskog saveta. Veliki je prijatelj Srbije i predsednika Aleksandra Vučića. Kraljevina Belgija je jedna od osnivača EU i NATO, znači jedna od 3 zemlje Beneluksa, uz Holandiju i Luksemburg. Dakle Belgija ima posebnu težinu i uticaj, a Šarl Mišel je ozbiljan čovek. Ideja Emanuela Makrona o Evropskoj političkoj zajednici nije ništa novo. To je predlog još od bivšeg predsednika Francuske Fransoa Miterana. On je posle pada Berlinskog zida izašao sa predlogom o konfederaciji između Evrope i Sovjetskog Saveza, a taj predlog je odbijen. Nakon toga, 1994. godine, bivši nemački ministar finansija i predsednik Bundestaga, Volfgang Šojble, izašao je sa predlogom o Evropi u više brzina. Izneo je predlog o tvrdom jezgru Evrope, koje bi obuhvatale države Zapadnog Balkana plus bivše države Sovjetskog Saveza. Na potpisivanju rimskih ugovora u Rimu, 2017. godine, kancelarka Merkel je vratila na sto ideju o Evropi u više brzina - rekao je politički komentator u Usijanju na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Dodao je da je ovaj put drugačije jer se Evropa dosta promenila.

- Evropa se suočava sa nečim što do sada nije viđeno od 1945. godine, a to je rat na njenoj teritoriji. Dakle, ruska invazija na Ukrajinu. EU nije ista kao što je bila ranije. Ceo svet se promenio i menja se strahovno brzo. Slepilo briselske demokratije i nesposobnost dovelo je do toga da zapadni balkan ostane na cedilu. Države Zapadnog Balkana su izneverene. Kada je Velika Britanija je napustila EU, tada je bilo jasno da od proširenja nema ništa. Dok se Evropa potpuno ne stabilizuje. Jasno je da je Srbija devedesetih godina promašila skretanje i da smo zaratili sa čitavim svetom. Nakon toga trebalo je vremena da izađemo na dobar put. Po meni je 2013. godina je bila poslednja šansa i velika prilika, kada smo morali zajedno sa Hrvatskom da uđemo u EU - rekao je politički komentator.

Politički analitičar smatra da EU nije dužna da nama polaže račune, već ako želimo da uđemo u nju mi moramo da igramo po njihovim pravilima.

- Mi uvek zaboravljamo, da mi zapravo želimo u EU. Neće sigurno oni nama da dolaze. To je klub i naše je opredeljenje da idemo tamo. Neki kažu oni nama ovo, pa mi ne moramo da idemo u EU. Oni prosto kažu ovo su pravila za ulazak u klub i to je to - rekao je politički komentator.

foto: Kurir televizija

Naveo je da se ovom predlogu protivi nemački kancelar, ali da je to samo iz razloga što smatra da zapadni Balkan treba prvi da uđe u EU.

- U ovom trenutku, pošto se sve promenilo i idalje se menja, znamo da od proširenja EU neće biti ništa. Makron je izašao sa predlogom da se napravi veza između EU, zemalja Zapadnog Balkana i Ukrajine, Gruzije i Moldavije. Dakle da ove zemlje uđu u jednu vrstu saveza i da iz tog saveza kasnije uđu u EU. Dok se Evropa ne sredi, da to bude jedna vrsta vezivnog tkiva. Olaf Šolc kancelar Nemačke se u ovom trenutku tome protivi zato što ne želi da u isti paket sa zemljama Zapadnog Balkana stavi Ukrajinu, Gruziju i Moldaviju. Jer smatra da Zapadni Balkan pre njih treba da uđe u EU - rekao je politički komentator.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:07 EU JE NAJVEĆI GUBITNIK RATA U UKRAJINI Đukanović oštro o politici Evrope: Oni su se izgubili u politici, više NE POSTOJE PRINCIPI