NATO UGROŽAVA EVROPU? Stručnjak upozorava: Dolazi veliki ispit pred Ameriku! Ovaj pogrešan korak i SVI ĆE IM OKRENUTI LEĐA

Milutin Ilić, predsednik NVO Geopolitikon iz Češke i nezavisni novinar, istakao je da dolazi veliki ispit pred NATO.

- Ukrajina je bila u poziciji da potpuno računa na podršku SAD, ali ta podrška je izostala i svela se na dobrovoljce, instruktore i vojnu opremu. Sledi veliki ispit za NATO alijansu. Čuveni član 5 povelje NATO alijanse kaže da je napad na jednu članicu u bilo kojoj formi - napad na celu alijansu i NATO će je braniti. To će doći na ispit. Evropa je u tom kontekstu, pošto nema zajedničku politiku odbrane, zavisna od NATO-a - rekao je Ilić u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

U razgovoru s voditeljima Oljom Lazarević i Goranom Anđelkovićem dodao je da neke zemlje žure da uđu u NATO, kako bi bile zaštićene ovom poveljom, ali pitanje je da li je zapravo tako i da li će biti zaštićene.

- Neke države sada žure da uđu u NATO alijansu, pogotovo ove koje se nalaze na rubnom području i naslonjene su na Rusiju. One računaju da će kada uđu u NATO alijansu taj član 5 biti aktiviran. Ali ko vam to garantuje? Ko vam garantuje da ćemo mi tamo biti bezbedni ako dođe do napada na jednu članicu - rekao je Ilić.

- Evropa i SAD će imati uskoro jedan veliki zajednički ispit. Videćemo da li će SAD braniti Evropu kako su je branile u dva svetska rata. Oni onda pred kraj dođu i uključe se u rat kada je sve skoro izvesno i iz toga iznesu jednu privilegovanu poziciju. To su činjenice koje bi Evropu trebalo da nauče. Evropa nema snagu da napravi vojsku, takođe ona ne može da pregovara sa Rusijom bez SAD, iako je teritorijalno naslonjena na nju - rekao je Ilić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:35 EU JE SADA POTPUNO PODELJENA OKO UKRAJINE! Stručnjak progovorio o ŠOKANTNOM istraživanju: EVO KOJE ZEMLJE SU NA ČIJOJ STRANI