PUTIN NAKON PARADE URADIO OVO?! Profesor iz Moskve izneo ŠOKANTNE tvrdnje: NACIZAM SE ŠIRI KAO RAK PO EVROPI

Prof.dr Sergej Boljević, šef katedre "patologije čoveka" na Sečenovskom Univerzitetu u Moskvi, uključio se u jutarnji program Kurir televizije.

Voditelje Olju Lazarević i Gorana Anđelkovića interesovalo je da li su Putinove izjave nekoga razočarale.

- Mislim da su ove izjave predsednika Putina razočarale samo zapad. Ovaj govor je specifičan, njega nikada nije bilo. Pratio sam sve parade poslednjih 20-30 godina i ono što je juče govorio je bilo jako specifično. Posle parade primio je oca vojnika koji je poginuo u Ukrajini. To je jedan muški stav predsednika da direktno primi oca i nagradi posmrtno sina nagradom Heroja Rusije. Njemu je takođe objasnio zašto smo bili prinuđeni da krenemo na Ukrajinu. Na dan pobede su sedeli veterani koji su se borili protiv nacista. To se danas obnavlja na Ukrajini, Mada to je samo početak jer se na zapadu širi nacizam. Sve što je rusko, za njih je to neprijateljsko. To je rak koji se širi po celoj Evropi, a pitanje je kuda će dalje. Rusija koja je 27.000.000 žrtava dala u borbi protiv fašizma i nacizma u Drugom svetskom ratu, ne može da dopusti da se na njenim granicama širi to - rekao je Boljević u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir Televizija

BBC je naveo da je Putin u svom govoru, kao i što je bilo očekivano, pokušao da opravda rusku invaziju na Ukrajinu.

Profesor se dotakao ovih navoda i istakao da to uopšte nije bilo opravdanje, već objašnjenje.

- Nije to opravdanje nego objašnjenje. Mora da postoji logika nekih stvari koja će biti zabeležena u istoriji. Je l` ste primetili kada je Boris Džonson rekao da će napasti Rusiju nuklearnim raketama? Odgovor koji je dobio iz Moskve je da bira. Može da dobije Sarmat raketu koja bi raznela celo ostrvo za 202 sekunde ili Posejdon koji će da podigne cunami sa radijacijom koji će sve prekriti. Posle toga se ućutao i ništa nije govorio - naveo je Boljević.

Profesor tvrdi da se trenutno vodi veliki ekonomski rat, gde se čak 50 država bori protiv Rusije.

- Ovde se vodi vrlo jak ekonomski rat. Čak 50 zemalja kolektivno vodi ekonomski rat sa Rusijom. Osam godina se Rusija pripremala i njoj sankcije ništa neće moći, ali šta će zapad sada da radi. Ako zavrenemo gas i naftu, to će biti veliki potresi za evropsku ekonomiju i ekonomiju SAD - rekao je Boljević.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:57 PUTINOV GOVOR KRIJE TAJNE! Pavić: Moskva se sprema na tihu ofanzivu POSLE OVE IZJAVE PROPAGADNI RAT VIŠE NEĆE BITI ISTI