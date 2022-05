ŠPANIJA POKLEKLA POD PRITISKOM? Šta znači otvaranje kancelarije u Prištini? Stručnjaci otkrivaju pravi RAZLOG ZA OVAKVU ODLUKU

Španija bi mogla da krene putem priznanja ne zavisnosti lažne države Kosovo. Ovo smatra španski akademik Fernando Nunjo Santana, koji je rekao da je špansko društvo spremno da ide korak po korak, podržavajući nezavisnost Kosova.

Povod za ovakvo razmišljanje je odluka u Madridu da u Prištini otvore kancelariju za vezu.

Karijerni diplomata Milisav Paić, predsednik Srpskog spoljnopolitičkog kruga, tvrdi da se ta kancelarija neće razlikovati od one koja je imala Ruska Federacija.

- U ovom momentu mislim da nije. trebaće još mnogo vremena pre nego što se to ostvari. Prvo ta vest ne treba da iznenađuje, Ruska Federacija ima svoju kancelariju u Prištini. Znate da su pre nekoliko nedelja ili meseci proterane ruske diplomate sa Kosova. Ta kancelarija služi pre svega za komunikaciju sa privremenim vlastima u Prištini. Drugo sa Prištinom se obavlja i određena trgovinska razmena, ljudi putuju. Ona je tu i u funkciji zaštite državljana onih zemalja koje su akreditovane na Kosovu i Metohiji. Mada opet to je i jedan osmatrački punt za ove zemlje - rekao je karijerni diplomata u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Dodao je da niko neće potezati pitanje Kosova zbog dešavanja u Ukrajini.

- Po svemu ovome što se dešava u Ukrajini i ruskog priznavanja država, Donjecke i Luganske republike, to će malo teže da ide. Jer će to dati povoda separatistima da i one na bazi presedana koje je napravljano u Rusiji iskoriste to. Mada smatram da niko neće potezati to pitanje oko Kosova zbog dešavanja u Ukrajini - rekao je karijerni diplomata.

Aleksandar Gudžić, politički analitičar, smatra da je razlog ovakve odluke Španije zapravo to što je na vlasti levičarsko-liberalna vlada.

- Već godinama u nazad postoji pritisak na Španiju da prizna Kosovo. Ono što Španija radi je slično kao i Grčka. Odlaže negde sam čin priznavanja Kosova i ide korak po korak. Tako da je Španija uradila negde isto što i Grčka. Otvorila je kancelariju za vezu, što ne znači da Španija priznaje nezavisnost Kosova. već da je otvorila jednu kancelariju za rešavanje praktičnih pitanja. Da bi razumeli zašto je Španija baš sada otvorila kancelariju u ovom trenutku, pored tog pritiska SAD, moramo da znamo ko je trenutno na vlasti. Na vlasti u Španiji je jedna levičarsko-liberalna vlada u Španiji. Ona je na vlasti zahvaljujući i glasovima Baskijaca između ostalog, ali i drugih naroda koji imaju jake separatističke pokrete u Španiji - rekao je politički analitičar.

foto: Kurir televizija

Voditelja Gorana Anđelkovića interesovalo je da li će ovakav potez Španije otvoriti i pitanje Katalonije. Politički analitičar smatra da to neće biti slučaj.

- Španija je jaka zemlja. Ne verujem da će to otvoriti pitanje Katalonije. Mada da će se nastaviti pritisak na ostale članice EU da priznaju nezavisnost Kosova, to svakako da - rekao je politički analitičar.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:34 RUSIJA KRSTAREĆIM RAKETAMA RAZORILA ŽELEZNIČKU MREŽU NA ZAPADU UKRAJINE