UKRAJINA JE 30 GODINA PRIPREMANA ZA "VELIKU IGRU"?! Stručnjaci upozoravaju: Svet je blizu NAJOPASNIJEG SUKOBA U ISTORIJI

Prof.dr Radomir Milašinović, jedan od osnivača Evroazijskog bezbednosnog foruma, smatra da je Ukrajina još od 1991. godine pripremana za ova dešavanja, ali da o tome svi ćute.

- Ciljevi su jasno postavljeni, svakako je potrebno Krim spojiti sa Luganskom i Donjeckom. Znači to je jedna oblast Donbasa koja ide sve do Odese, čak i Odesu. Nemojmo zaboraviti da ako je stavljen u plan da se osigura taj prostor koji je naznačen prilikom početka operacija. Onda sigurno Rusi neće krenuti da ispunjavaju parcijalne stvari koje im sutra ili za 10 godina neće doneti veću glavobolju nego što je sad. Mi gledamo na ovaj sukob odnosno konflikt kao da on nema uzroke svoje. Dobro znaju svi koji prate, a ćute, da je od 1991. godine Ukrajina u žiži interesovanja i sa njom se sprema velika igra. Od onog sastanaka teoretičara, političara i naučnika u kojima je određena Ukrajina kao mesto dešavanja - rekao je Milašinović u jutarnjem programu na Kurir televiziji.

foto: Kurir Televizija

Voditelja Gorana Anđelkovića interesovalo je da li bi rat mogao da se prelije i na ostale zemlje.

Andrija Ivanović, urednik u Kuriru, istakao je da postoji sumnja da se prelije sukob na Moldaviju, ali da je mnogo veća opasnost da se u sukob uključe Nemačka i Amerika.

foto: Kurir Televizija

- Spominje se mogućnost širenja sukoba u Moldaviju gde je Pridnjestrovlje sporna teritorija gde se nalazi proruska vojska. Postoji taj problem što su se desile neke diverzantske akcije na teritoriji Moldavije gde su uništeni neki radio tornjevi. Mada ono što je nezgodno u celoj priči ne zna se ko je izveo te akcije. Neki kažu da je ukrajinska strana to izvela da bi isprovocirala neku akciju, a kažu i da su proruske snage to izvele. Mislim da je opet mnogo veća opasnost od šireg sukoba sa suočavanjem Rusije sa Nemačkom i Amerikom. Odavno svet nije bio blizu ovako opasnog sukoba kao u ovom trenutku - rekao je ivanović.

