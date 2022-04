NISMO U OBAVEZI DA UVEDEMO SANKCIJE DA BISMO UŠLI U EU! Karijerni diplomata tvrdi: Ostajemo vojno neutralni IMAMO PODRŠKU NATO

Priština pojačava provokacije i zvecka oružjem na Kosovu i Metohiji, istovremeno Srbija je usred najjačeg diplomatskog pritiska da napusti politiku neutralnosti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče sa pomoćnicom državnog sekretara SAD za Evropu i Aziju Karen Donfrid.

Karijerni diplomata je istakao da se ova poseta Karen Donfrid znatno razlikuje od prošlih poseta i da je Amerika dala podršku Srbiji.

- Za razliku od ove posete prošle nedelje kada su bili kongresmeni. Ovo juče je bio jedan mirniji susret sa porukama koje su bili ohrabrujuće, a to je da je interes administracije da produbi odnose sa Srbijom. To znači podrška otvorenom Balkanu. Dakle, podrška projektima na ekonomskom planu koji bi trebalo da ukupnu atmosferu da poprave i da stvore jedan politički ambijent koji je mnogo bezbedniji za region. Takva vrsta podrške od Amerike je veoma bitna - rekao je Milivojević u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Na pitanje voditeljke Milice Marković da li ćemo morati da u jednom trenutku napustimo politiku neutralnosti, karijerni diplomata smatra da niko ne osporava vojnu neutralnost Srbije i da to ostaje tako.

- Što se tiče vojne neutralnosti, ne. To ostaje konstanta. Niko izračito ne traži, imamo podršku, ali i saglasnost na nivou NATO-a i na nivou Velikih sila. Kada je reč o političkoj neutralnosti, mi smo opredeljeni za evropski put. Ni to nije sporno - rekao je Milivojević.

foto: Instagram Printscreen, Budućnost Srbije

Upitan da li to znači da sve svoje obaveze i politiku moramo da usklađujemo sa politikom Evropske Unije, Milivojević je rekao da je to jedan dugotrajan proces usklađivanja, ali da ga ne treba povezivati sa trenutnim dešavanjima u Ukrajini.

- E sad tu treba razlučiti dve stvari. Mi smo dobili podršku za evropski put i evropske integracije i to od Amerike, što nije nevažno. Mada postoje dve stvari. Ovo pitanje se odnosi na ovaj sukob u Ukrajini i tome da treba da se pridružimo sankcijama. Zato i kažem tu imaju dve stvari. Ima ova posebna situacija kojoj sada na zapadu daju poseban značaj i prosto traže i od nas da se mi uključimo u taj politički kontekst zbog tog značaja. Međutim, postoji usklađivanje koje je jedan redovan proces i koji ide uz proces pristupanja. Naša je obaveza da se potpuno uskladimo u momentu pristupnog ugovora. Do tada to je jedan proces koji teče. Nama nije otvoreno ni poglavlje 31 koje se tiče spoljne politike. Ovo pitanje oko uvođenja sankcija EU je primarno. Međutim, mi to pitanje u vezi usklađivanja nemamo. Mi nismo u obavezi da uvedemo sankcije - rekao je Milojević.

