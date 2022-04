RATNI IZVEŠTAČ SIMIĆ UŽIVO IZ MARIJUPOLJA Ukrajinska vojska više ne može artiljerijom da gađa naselja, EVO KOLIKO JE LJUDI u gradu

Simić kaže da stanovništvo u Marijupulju teško živi, da osnovne namirnice za život dobijaju samo putem humanitarne pomoći.

- U Marijupolj sam išao više puta, stanje u gradu je što se tiče sigurnog stanovništva dosta bolje, ali to je samo u segmentu da su jedinice odane režimu Kijeva. Artiljerijski su u nemogućnosti da gađaju naselja kao što su činili dosad. Humanitarna pomoć je jedini izvor osnovnih namirnica koje ovi ljudi mogu da dobiju. Nikakvih međunarodnih organizacija, mislim na Crveni krst i UN i slično nema na terenu i to je nešto što je licemerno. Ovi ljudi su civili, nebitno da li su sa strane ruskog fronta ili ukrajinskog. Mreža za snabdevanje električne energije, gasa i vode nije uspostavljen i život je jako težak. Moje su procene da je ostalo manje od trećine stanovništva od onog predratnog broja. Stanovništvo može da napusti grad ali pre toga moraju da prođu kroz provere, odnosno da li ste traženi za neke od ratnih zločina - ispričao je u svom uživo uključenju u Jutarnji program Kurir televizije Simić.

foto: Kurir televizija

Na pitanje voditelja Gorana Anđelkovića i Olje Lazarević šta je prioritet ruske vojske u Donbasu, Simić kaže da je to izlazak na granice Donjecke i Luganske oblasti, kao i zauzimanje Odese.

- Što se tiče ciljeva, potpuno je jasno da je prioritet izlazak na granice Donjecke i Luganske oblasti jer je Rusija priznala te republike i to je čast Ruske federacije. To je sigurno prvi prioritet, drugi je sasvim sigurno izbijanje crnomorskom obalom do Moldavije što podrazumeva zauzimanje Odese, time bi Ukrajina postala kontinentalna zemlja - rekao je ratni izveštač Simić.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

17:14 ŠOKANTNE TVRDNJE OBRADOVIĆA: RUSIJA GUBI STATUS VELIKE SILE? Ukrajina je RUSKI TALAC za ispunjenje zahteva Moskve od NATO