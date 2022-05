NATO SE IPAK UMEŠAO U RAT?! Stručnjaci izneli ŠOKANTNE tvrdnje: Ako Rusija za OVO SAZNA NASTAĆE OZBILJAN PROBLEM

Voditelja Miloša Anđelkovića interesovalo je da li pomoć američkih obaveštajnih jedinica Ukrajini olakšava borbu protiv Rusije.

Dr Ilija Kajtez, sociolog, smatra da bi Ukrajina bez pomoći savetnika bila slepa i gluva.

- Naravno, bez njih bi bili slepi i gluvi. Bez te pomoći logističke, obaveštajne i satelitske Ukrajina bi bila u neverovatno gorem položaja. Bez pomoći saveznika Ukrajina bi bila u mnogo inferiornijem položaju nego što je sada. Praktično Amerika odnosno obevaštajne službe NATO-a drže njih u životu, da bi uradili ono što je njima najvažnije a to je da se rat što više produži. Sve u cilju da bi se što više iscrpele ruske snage. Prioritet zapada nije to koliko će poginuti Ukrajinaca ili koliko će toga ostati uništeno, već da to što duže traje da bi rešili svoje strateške interese. U tom planetarnom nadmetanju bipolarnog sveta na čelu sa Amerikom i multipolarnog sveta na čelu sa Kinom i Rusijom.

foto: Kurir Televizija

Da li su Rusi olako shvatili to da Ukrajinci uz pomoć SAD mogu lako da dođu do važnih podataka? - pitala je voditeljka Milica Marković.

- Kao što šalju oružje, tako je i ovo dozvoljeno u smisli prepucavanja Rusije i NATO pakta. Međutim, ovo dovođenje teškog naoružanja, aviona i protivraketnih PVO sistema to je već druga stvar. To su sredstva gde moraju da dođu instruktori i mora da dođe obučeno osoblje i da obučava druge. E sad je tu pitanje ulaska NATO instruktora u Ukrajinu, a to je druga stvar. Ova obaveštajna logistika može da se vrši iz vazduha dronovima, avionima i satelitima. Ovo je nešto drugo, ovo je direktno mešanje obučenih vojnika. Oni to maskiraju preko nekih privatnih agencija gde ih prevedu u vojnu privatnu firmu i onda ih ubacuju kao neke dobrovoljce ili plaćenike. A u stvari to su pripadnici vojske NATO-a i to će Rusija sigurno da provali. U tom smislu može ozbiljan problem da li se neko meša u rat i da li je NATO pakt u direktnom sukobu sa Rusijom - rekao je Karan.

foto: Kurir Televizija

Sociolog je istakao da u ratu ne postoje nezavisni mediji i da i jedna i druga strana protivničke gubitke naduvava.

- U ratu ne postoje nezavisni mediji. Svi mediji su u funkciji neke strane. Takođe i svi mediji imaju svoga gazdu kome služe i svoju uređivačku politiku. Jedna i druga strana protivničke gubitke naduvava odnosno čini ih mnogo većim i nerealnim - rekao je Kajtez.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

18:34 ŠAHRIMANJAN TVRDI DA ZNA KAKO JE RUSIJA DOBILA LAŽNE OBAVEŠTAJNE PODATKE Analitičari sigurni da će RAT u Ukrajini da potraje