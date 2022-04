AMERICI JE VAŽNO DA ŠTO PRE REŠI SITUACIJU NA KOSMETU! Stanković tvrdi: SAD žele da budu korak ispred Rusije OVO IM JE GLAVNI CILJ

Karen Donfrid je rekla da ne postoji nikakav kamen spoticanja između Beograda i Prištine. Dodala je da ona ne vidi da Priština na neki način to koči.

- Ona hoće da se ta stvar odblokira u pravcu onoga što je poslednja faza Briselskog sporazuma. To je razgovor o konačnom rešenju odnosno razgovor o normalizaciji odnosa Srbije i po američkoj strani nezavisnog Kosova. Dakle mislim da je cilj njihove diplomatije da se što pre dođe do sporazuma i da se neki način politički i bezbednosno pacifikuje ovaj region - rekao je Stanković u jutarnjem programu na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Politički analitičar je naveo da problem Kosova koristi i Rusija, što smeta Americi.

- Kosovo koje je jedan lokalni problem i očigledno ima jednu globalnu dimenziju bude zatvoreno i da se ne koristi kao neka vrsta presedana. Vi ste videli pre dva dana je ruski predsednik Vladimir Putin rekao kao što je Kosovo imalo pravo na nezavisnost odnosno samostalnost, tako imaju i Donbas i Lugansk - istakao je Stanković.

Potom je i naveo na koji na;in SAD želi da upotrebi Kosovo protiv Rusije.

- Dakle Amerikanci žele da se to zatvori i da onda izvedu kao zaključak ono što su tvrdili na početku razgovora, a to je da je ovo jedinstven slučaj. Jer kada dođu do krajnjeg političkog rešenja u Ukrajini mogu da se vrate na tu svoju definiciju kosovskog problema kao jedinstvenog slučaja. Potom da izvuku tu priču da ne može da se ruši teritorijalni integritet Ukrajine, bez obzira na premoć Rusije u vojsci, ljudstvu i tehnici. Mi želimo da se vrati taj princip nepovredivosti granica i da se Rusi povuku. Da se povuku te deklaracije o nezavisnosti Donbasa i Luganske. Dakle, oni žele da završe Kosovo da bi završili svoju koncepciju jedinstvenog slučaja. Zbog toga je bilo opravdati bombardovanje Srbije i Crne Gore 1999. godine - istakao je Stanković.

