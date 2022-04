HOLOKAUST I NDH Istoričar: Za genocid nad Srbima nisu odgovorni pojedinci već ČITAVA HRVATSKA DRŽAVA Važno je da to ne zaboravimo

Istoričar se u jutarnjem programu TV Kurir Redakcija osvrnuo na Drugi svetski rat i na koji način su pokušali da obezliče žrtve i da na neki način nateraju ljude da zaborave na genocid načinjen nad Srbima.

- Ukoliko analiziramo sopstvenu kulturu sećanja na Drugi svetski rat, tu se vidi nekoliko etapa. Od kojih je posebno zanimljiva ta iz doba Socijalističke Jugoslavije gde nije postojalo zanemarivanje toga, ali je postojao jasan pristup. Pored ostalog on se svodio na to da su sve srpske žrtve Drugog svetskog rata, posebno genocida, bile vođene kao žrtve fašizma. Dakle, po tome nisu ustaše bile fašisti. Sa jedne strane su žrtve fašizma, a sa druge su njihovi dželati i oni su bili poistovećivani. To se može videti na prostorima širom bivše Jugoslavije, gde na spomenicima stoji "žrtvama fašizma". Dakle žrtve su u potpunosti obezličene. Ono na šta se išlo je sveopšta apstrakcija.To je u jednom trenutku moralo da eruptira onom ljudskom istinskom potrebom da to sećanje bude objektivno, utemeljeno u činjenicama, lišeno bilo kakvog osećaja mržnje, a ponajmanje osećaja za osvetom - rekao je Dejan Ristić.

Na pitanje voditeljke Olje Lazarević Dodao je da se u poslednjih 30 godina država trudi da kultiviše i rekreira kulturu sećanja.

- Onda ulazimo u prethodnih 30 godina kada mi pokušavamo da kultivišemo i rekreiramo sopstvenu kulturu sećanja. U poslednje vreme se vidi da postoji ozbiljni napori da se uspostavi jedan sistem. To se vidi po tome što je Muzej žrtvama genocida uspostavljen kao centralna matična ustanova u oblasti kulture sećanja. Uključujući i ono što se dogodilo juče što mislim da Beograđanima nije u potpunosti jasno. Beograd od 1945. godine pa sve do juče nije imao ni jedno jedino obeležje žrtvama jasenovačkog holokausta - rekao je Ristić.

Spomen-ploča jasenovačkim žrtvama Povodom obeležavanja Dana sećanja na žrtve fašizma, predsednik Aleksandar Vučić u kompleksu nekadašnjeg nacističkog logora Staro sajmište otkrio je spomen-ploču jasenovačkim žrtvama. - Od 1941. do 1945. godine sistem koncentracionih logora i logora smrti NDH u Jasenovcu bio je najokrutniji deo sistema terora u Drugom svetskom ratu. Mnoge jasenovačke žrtve donela je reka Sava do Starog sajmišta, koje je od leta 1942. funkcionisalo i kao deo jasenovačkog sistema logora. Ovu obalu posvećujemo jasenovačkim žrtvama na večni spomen, a pokolenjima na nezaborav - između ostalog je rekao Vučić.

- Postavlja se više pitanja. U kojoj meri se mi kao pripadnici srpskog naroda bavimo kulturom sećanja na sopstvene stradalnike u Drugom svetskom ratu. Kako se mi bavimo celokupnim fenomenom stradanja našeg naroda u genocidu koji je trajao 4 godine. Koji je obuhvatio teritoriju cele jedne države koja se zvala jedinstvena država Hrvatska. Koja je bila i nezavizna i država i Hrvatska, čiji je politički, vojni i crkveni vrh osmislio i sproveo genocid nad pripadnicima srpskog naroda. To je jedan od jedinstvenih fenomena. Za razliku od nekih drugih ratnih zločina, zločin genocida nad Srbima od strane nezavisne države Hrvatske je počinila je država i mi to konačno moramo da shvatimo - naveo je Ristić.

Istoričar smatra da je mnogo ranije glavni grad Srbije trebao da dobije spomen na žrtve Holokausta, ali da je ovo dobar gest države.

- Nedopustivo je da toliko glavni grad Srbije i identitetska prestonica čitavog srpskog naroda nema ni jedno, ni najskromnije obeležje sećanja na jasenovačke žrtve. To je urađeno juče, obeležen je taj deo obale između Brankovog i mosta Gazela. Levo priobalje Save do koga su stizali, između 1941. i 1945. godine leševi ne samo iz Jasenovca, već iz cele nezavisne države Hrvatske gde je počinjen genocid - rekao je Ristić.

