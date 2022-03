ĐILASOV KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA ŠOKIRAO: Ponoš: Srbi su počinili genocid u Srebrenici! Dorbo je što smo izručili oficire Hagu!

Srbi su u Srebrenici počinili genocid i bilo je opravdano izručenje srpskih generala Hagu, poručio je predsednički kandidat koalicije "Ujedinjeni za pobedu Srbije" Zdravko Ponoš.

On je jutarnjem programi TV Prva ponovio svoj stav - da su Srbi u Srebrenici počinili genocid.

- Za mene je ta stvar regulisana sa dva gesta Srbije. Ja poštujem sve što je država radila pre ovog momenta, pre nego što ja budem u situaciju da se bavim državnim poslom na taj način. Jedna od stvari koje je ova država donela to je skupštinska deklaracija kojom se odredila prema tom zločinu. To je što se mene tiče obavezujuća stvar i ja ću to poštovati, ni manje ni više od toga. Ova država privela je odogovorne za taj zločin, predao ih Međunarodnom sudu pravde, krivičnom tribunalu, ispoštovao je svoje međunarodne obaveze. Mi smo članica UN i to tako treba da se radi - rekao je Ponoš.

foto: Nemanja Pančić

Podsetimo, 2010. godine usvojena je deklaracija o Srebrenici koju je predložila vladajuća koalicija predvođena Demokratskom strankom tadašnjeg predsednika Srbije Borisa Tadića. Aktuelni predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka su protiv ove deklaracije.

