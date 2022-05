DA LI STE SPREMNI DA BRANITE DRŽAVU? Već dogodine moguć povratak obaveznog vojnog roka EVO ŠTA KAŽU STRUČNJACI (ANKETA)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da bi uskoro mogao ponovo da se uvede obavezan vojni rok, ovoga puta u trajanju od 90 dana. Međutim, konačnu odluku o tome doneće nova vlada i novi saziv Narodne skupštine nakon šire javne rasprave, pa bi samim tim, prvi regruti u kasarne mogli najranije 2023. godine.

Voditelja Goran Anđelković interesovalo je da li bi i danas Srbin rado išao u vojnike.

Nikola Antić, sa Instituta za nacionalnu i medjunarodnu bezbednost, istakao je da se posle 11 godina ništa nije promenilo i da bi Srbi rado branili svoju zemlju.

- Gledam na to isto kao što sam ga uvek gledao. To što čovek ide u vojsku, on ide da bi se obučio i stekao neka znanja da bi u nekom trenutku branio zemlju. Da li bi Srbin danas rado branio zemlju? Ja mislim da bi. NIšta se tu nije promenilo u odnosu na neko vreme koje je bilo ranije. Prvo odbrana najbližih, a onda svega ostalog. Oni ljudi koji misle da zato što postoji profesionalna vojska narod može da bude bezbedan. U velikoj su zabludi naročito ako se radi o zemljama koje su male kao naša zemlja. Aktivna vojska vam služi da kupite vreme da bi izvršili mobilizaciju. E sad sve je stvar logike. Da li će te obučavati ljude kada borbena dejstva krenu što je nemoguće ili ćete se pripremati u neko mirno vreme kada se to može desiti ili se neće desiti - rekao je Antić u jutarnjem programu Kurir televizije.

Dekan Fakulteta za studije bezbednosti Univerziteta “Educons”, prof. dr Miroslav Bjegović, naveo je da obuka od 90 dana nije samo osnovna obuka. to je i sklop kolektivne obuke.

- Osnovna pešadijska obuka traje 4 nedelje. Ovde se govori o roku od 90 dana kada su se vojnici upućivali u kolektive i izvršili još jedan deo kolektivne obuke. Ceneći celokupnu situaciju naše bezbednosne izazove i rizike. Od kako je započeo ovaj ukrajinski sukob sada su to već i pretnje. Mislim da ovakav predlog jeste u pravom trenutku. Jer sam siguran da na određen način naš sistem nacionalne bezbednosti je ugrožen - rekao je Bjegović.

Prof.dr Duško Tomić, s Fakulteta za bezbednost i globalne studije američkog univerziteta u Ujedinjenim arapskim Emiratima, naveo je zbog čega bi vojni rok morao da krene najranije od 2023. godine.

- Uvođenje vojnog roka je nešto što je potreba sadašnjeg vremena i mislim da je to pravilna i adekvatna odluka. Smatram da u ovom trenutku moraju da se osposobe kapaciteti za prijem novih regruta. Kada to bude završeno 2023. godine, mi bi mogli da započnemo sa uvođenjem vojnog roka - rekao je Tomić.

