PUTINOV GOVOR KRIJE TAJNE! Pavić: Moskva se sprema na tihu ofanzivu POSLE OVE IZJAVE PROPAGADNI RAT VIŠE NEĆE BITI ISTI

Sa zapada su stizale poruke da bi Putin mogao da najavi neke nove stvari kada je reč o ratu u Ukrajini, međutim analitičari ocenjuju da nisu poslate izuzetno značajne poruke.

Voditeljku Olju Lazarević interesovalo je zašto je taj govor od koga se mnogo očekivalo nije poslao neke značajnije poruke.

Aleksandar Pavić, politički analitičar, istakao je da je to možda i bio plan predsednika Rusije i da po ko zna koji put dovede u pitanje silne analize i prognoze.

- Upadljiva je ta normalnost govora. Putin je to možda i svesno uradio, da po ko zna koji put dovede u pitanje silne analize i prognoze koje čujemo poslednjih meseci od zapadnih medija. Od toga šta su sve Rusi planirali pa im nije uspelo. Pa da je Putin bolestan. Ja mislim da je namerno snižen ton, s tim da je ponovljeno ono što je za Ruse bitno i da čuje onaj koji želi da čuje. To je da nije bio njihov izbor da se uđe u rat. Pokušali su sve do poslednjeg dana da do rata ne dođe i da niko ne sluša Rusiju od pada Berlinskog zida. To su stvari koje nisu nove - kaže Pavić.

foto: Kurir Televizija

Analitičar smatra da je Rusija rešila da njihov argument bude na terenu jer ne mogu da pariraju moći zapadnih medija.

- Rusi su očigledno rešili da oni ne mogu da pariraju toj zapadnoj moći, pre svega propagadnoj. Rešili su da njihov argument bude na terenu, jer posle nekog vremena kada se pokaže da zapadne prognoze nisu tačne to će da ih poguši, to je bolje nego da svakog dana Rusi pokušavaju nešto da demantuju - istakao je Pavić.

Dodao je da ovaj sukob sa Ukrajinom Rusija smatra unutrašnjom stvari i ne žel da od ovoga napravi globalni sukob.

- Rusi smatraju Ukrajince istim narodom i oni će gledati ako se NATO ne umeša da ne proglase rat. Oni se trude oko toga da pridobiju ljude koji su na suprotnim stranama. To se vidi na tim snimcima gde pokazuju tretman prema zarobljenim ukrajinskim vojnicima i oficirima. Oni smatraju da je ovo njihova maltene unutrašnja stvar

foto: EPA / Maxim Shipenkov

Politički analitičar smatra da ono što u velikoj meri ide u prilog Rusiji je izjava Tolstoja koju zapad neće moći da zanemari.

- Pjotr Tolstoj, potpredsednik Dume, je rekao pre neki dan da će se ovo završiti kad Rusija izbije na Poljsku granicu. On je inače praunuk ruskog pisca Lava Tolstoja i to je prezime koje se malo teže ignoriše i na zapadu. Kakav god njihov obrazovni sistem bio za Tolstoja je ipak po neko i čuo - zaključio je Pavić.

