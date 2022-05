ZBOG OVOGA SE HILU ŽURI DA REŠI PITANJE KIM Analitičari tvrde da će SAD insistirati da Kosovo bude jedinstven slučaj (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Kristoferom Hilom, sa kojim je razgovarao o unapređenju bilateralnih odnosa, energetskoj diversifikaciji, evro-integracijama Srbije, kao i o aktuelnim geopolitičkim pitanjima i inicijativama za regionalno povezivanje.

foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Vučić je istakao napore Srbije usmerene na očuvanje mira i stabilnosti u regionu, budući da se naša zemlja svojom doslednom i ozbiljnom politikom pozicionirala kao pouzdan i odgovoran partner, posvećen političkom dijalogu i daljem razvoju regionalnih odnosa u svim oblastima, saopštila je Služba za saradnju s medijima. Vučić je u tom smislu naglasio da je upravo Srbija inicijator i pokretač brojnih projekata koji na najbolji način povezuju zemlje Zapadnog Balkana, te da je stoga i prepoznata kao proaktivni partner svima onima koji žele da iskreno i predano rade na napretku regiona.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije bili su novinar Zoran Ostojić i politički analitičar Dejan Vuk Stanković.

- Ne znamo šta je bilo na sastanku osim onoga što je rekao Vučić. Čini mi se da je ono što je bilo dan ili dva pre tog sastamka mnogo važnije, a to je onaj intervju Hil o politici. Tu su sve poruke. Bio je jasan.Iz diplomatskih razloga morao je da ponovi Vučiću. Dobro je dok se razgovara. On je čovek koji je ovde bio još pre 20 godina. Izvukli su ga iz penzije - rekao je novinar Zoran Ostojić.

foto: Kurir televizija

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da se Amerikancima žuri sa rešavanjem pitanja Kosova i Metohije.

foto: Kurir televizija

- Ono što Amerika hoće, to je da se pregovarački proces oko Kosova i Metohije što pre završi. Zašto im je to bitno? Pa bitno im je da što pre dođu do rešenja i dogovora, kako bi smanjili nivo bezbednosnog rizika u ovom regionu. Ako se Kosovo reši Sjedinjene Američke Države će insistiratti da je to jedinstven slučaj, a sve ono što je jedinstven slučaj ne može da se primenjuje da iste ili slične slučajeve. Hilova žurba, odnosno žurba američke administracije vezana je za relativizaciju - rekao je politički analitičar Dejan Vuk Stanković.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:47 SKANDALOZNO, U HRVATSKOJ PRETE PODIZANJEM OPTUŽNICE PROTIV VUČIĆA! Dobrosavljević: Koriste bezbednosnu krizu u Evropi!