MOSKVA ŽELI DA OD SRBIJE NAPRAVI KAMEN U CIPELI EU: Dragan Šutanovac o otkazivanju posete Lavrova

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nije došao u Beograd u najavljenu posetu, jer su mu Bugarska, Crna Gora i Severna Makedonija zatvorile vazdušni prosotor, posle čega su iz Rusije počele da stižu izjave iz kojih se jasno vidi da se Rusija trudi da izvuče Srbiju na geostratešku vetrometinu, na kojoj se nalazi od kako je 24. februara izvršila invaziju na Ukrajinu.

To smatra i Dragan Šutanovac, predsednik Saveta za strateške politike, koji ocenjuje da se gubitkom uticaja u Podgorici, a zatim i u Skoplju, Rusija se fokusirala na Srbiju i Republiku Srpsku.

- Od momenta kada je 2019. godine u Srbiju došao Harčenko bilo je jasno da Moskva menja odnos prema Srbiji i da će učiniti sve da Srbija postane “kamen u cipeli” kako jugoistočne Evrope tako i cele EU. Svojom izjavom da Beograd može da se dogovori sa Prištinom, a da će Rusija podržati samo onaj sporazum koji njoj odgovara, Harčenko je praktično javno rekao da se politika menja i da za Moskvu više nije dobro ono što je dobro za Beograd što je do tad bila načelna politika. Poznato je da se Moskva protivi učlanjenju novih država u NATO ali sad je više nego očigledno da Moskvi ne odgovara ni dalje proširenje EU - ocenjuje Šutanovac.

On dodaje da je agresija Rusije na Ukrajinu donela do sad neviđeno jedinstvo EU što je Moskvu iznenadilo ali i usmerilo na mnogo žešće hibridna dejstva prema državama kandidatima i to pre svih na Srbiju.

- Iako se od momenta uvođenje sankcija, što se desilo pre više meseci, za ruske vladine i privatne avione znalo da ne postoji nikakva logična šansa da Lavrov doputuje, ruska strana je sve vreme podgrevala tu mogućnost i to samo sa jasnim ciljem, prikazati Srbiju kao svoju satelit državu koja, iako je kandidat za članstvo u EU, je spremna da se odrekne svoje EU perspektive a sve zarad “bratskih” odnosa sa Rusijom - smatra Šutanovac.

On kaže i da "nije nepoznato ni da se Lavrov samopozvao" što dodatno utemeljuje tvrdnje da im namere prema Srbiji nisu prijateljske već da im je želja da žrtvovanjem Srbije dobiju neki poen u globalnoj političkoj areni.

- Iako u javnosti deluje da su posetu Lavrova sprečile tri zemlje, ja bih rekao da je to samo skretanje pažnje sa činjenice da Lavrov ne može da leti iznad gotovo svih zemalja Evrope te shodno tome cela operacija je izvedena tako da našteti Srbiji. Podsećam, Srbija je u svim međunarodnim forumima glasala za osudu agresije i sve vreme, još od 2014. podržava celovitu i jedinstvenu Ukrajinu. Nažalost, ovo je tek početak pokušaja negativnog delovanja u regionu a posebno u Srbiji i za očekivati je da se takva nastojanja nastave što je praktično svojom izjavom i potvrdio zamenik predsedavajućeg Saveta Federacije Konstantin Kosačov - upozorava Šutanovac.

