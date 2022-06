ĐUKANOVIĆ: Pitajte ljude šta im je važnije, da li imaju kako da se GREJU PREKO ZIME ili da li da OTVORIMO POGLAVLJE?

Stručnjaci takođe ocenjuju i da Olaf Šolc u posetu Beogradu dolazi sa svojim zahtevima.

Vladimir Đukanović, član predsedništva Srpske napredne stranke, prokomentarisao je posetu nemačkog kancelara Olafa Šolca Srbiji gde je istakao da će ovo biti teški razgovori.

- Za nas jesu teški razgovori jer dolazi kancelar najveće sile u EU koja ima ovde svoje neke interese. Ali mislim da se predsednik Vučić više pribojava eventualnih saznanja kako će se širiti sukob u Ukrajini. Sukob se neće zaustaviti, bolje da vas to ne zavarava. Sama Evropa dolazi do kritične tačke - rekao je Đukanović.

foto: Kurir Televizija

Ako se jedna Nemačka plaši mogućih dešavanja u budućnosti, voditeljku Olju Lazarević interesovalo je šta to može da znači u svetlu ovih pregovora danas.

- Naravno da poštujemo Nemačku, ali ljudi vi ste velika sila i ne možete da opstanete ako nemate energente. Šta Srbija da radi? Mi moramo da sarađujemo sa svima pa i sa Ruskom Federacijom. To da li će te da otvarate poglavlja ili ne to više nikoga ne zanima. Pitajte ljude šta im je važnije da li imaju kako da se greju preko zime ili da li da otvorimo poglavlje - rekao je Đukanović.

Voditelje je ova izjava Đukanovića iznenadila pa su upitali da li ovo znači da ne idemo u EU.

foto: Kurir televizija

- Šta je to EU danas? Mi jesmo na tom evropskom putu šta god to značilo, ali ajde da vidimo šta je to u praksi. U praksi oni ne mogu da se usaglase u politici. Recimo Mađarska ima potpuno drugačije poglede u odnosu na Brisel,takođe tu su i Češka i Poljska. Vi ne možete naterati jednu Srbiju da sama sebi puca u noge, a vi sami niste saglasni - rekao je Đukanović.

Đukanović se potom osvrnuo i na sam razgovor koji će voditi predsednik Aleksandar Vučić i Olaf Šolc.

- Svakako da će Šolc pritiskati, jer je logično kada ste zaraćena strana da pritiskate nekog da bude na vašoj strani. Ali on zna do koje granice može da vas pritisne. Naravno da oni imaju mehanizme. Ipak, njihova ekonomija odnosno fabrike i privreda je itekako zastupljena u Srbiji. Preko 70 odsto spoljnotrgovinske razmene imamo sa EU. Mada ključni energent od koga zavisi kompletna privreda EU, pa i naša, je gas. Složićete se da ako ga nemate, žao mi je ne možete da radite - rekao je Đukanović.

