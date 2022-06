KOŠTUNICA JE BIO NACOŠ, REZERVNI MILOŠEVIĆ! Nebojša Krstić o nekadašnjem predsedniku DSS: Držao je vlast nad medijima

Večerašnji gost Svetislava Basare u emisiji "Crveni karton" bio je marketinški stručnjak Nebojša Krstić koji je govorio o nekadašnjem predsedniku DSS Vojislavu Koštunici.

Krstić je u zanimljivom razgovoru sa Basarom izjavio da je Vojislav Koštunica nesvesno bio rezervni Slobodan Milošević.

- Nisam siguran da je on to bio, ali su ga režimski mediji tako pozicionirali. Zato je on bio najbolji kandidat jer je bio najmanje blaćen 90-ih. Imao je tu kosovsku retoriku koja je koristila Miloševiću često i mogli su da ga citiraju u dnevniku, pa da ne citiraju samo SPS i radikale, mogli su i Koštunicu da stave u vesti. U tom smislu je on možda i protiv svoje volje bio rezervni Milošević. Ne znam da li je na to išao svesno - ispričao je Krstić gostujući u emisiji "Crveni karton"

Voditelju Svetislavu Basari rekao je i da smatra da je Koštunica bio "nacoš" kao i da je kontrola medija u njegovo vreme bila izuzetno dramatična.

- Koštunica je bio nacoš po prirodi. Kad sam radio kampanju jednu za njega, tad se nisam dubinski bavio politikom, razumeo sam tad da on oštri protivnike. Bio sam iznenađen tada, mislim da se okružio antidemokratskim ljudima. Koštunica je držao vlast nad medijima. Kontrola medija u Koštuničino vreme je bila dramatična, veća nego što se misli da Vučić ima danas - rekao je Krstić.

