HRVATSKA DOBILA "PACKE" PRED SAVETOM BEZBEDNOSTI UN! Advokat Živanović: Nisu se suočili sa svojom prošlošću

Predsednik i glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove Karmel Agijus i Serž Bramerc podneli su pred Savetom bezbednosti UN svoje polugodišnje izveštaje.

Hrvatska vlada dobila je "packe" pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija čiju su podršku do sada imali. Naime, glavni tužilac sudskog Mehanizma u Hagu Serž Bramerc izneo je pred članicama Saveta u svom redovnom izveštaju da Hrtvatska nije spremna na saradnju sa ovim sudom, i da izbegava da procesuira ljude koji su počili zločine.

foto: screenshot Tanjug

- Sveopšti je utisak da u Hrvatskoj danas postoji volja da se zadovolji pravda za hrvatske žrtve, ali ne i za žrtve drugih nacionalnosti - naglasio je Bramerc.

O tome kada će se hrvatski generali naći pred licem pravde, da li oni smatraju da su njihovi zločini opravdani, i zbog čega se do sada o tome nije pričalo u Savetu bezbednosti govorili su u Jutarnjem programu Kurir televizije predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta, pukovnik u penziji Veselin Šljivančanin i advokat Zoran Živanović.

foto: Kurir televizija

Advokat Živanović smatra da se Hrvatska nije suočila sa svojom prošlošću.

- Prijatno sam iznenađen ovim stavom tužioca jer on je dosad imao jednostavan pristup. Brojne činjenice jasno pokazuju da se Hrvatska nije suočila sa svojom zločinačkom prošlošću. Hrvatska ima netrpeljivost prema Srbiji, živi u mržnji prema Srbima, tako se slave ratni zločini prema srpskim civilima. Samo ako uzmemo Oluju u obzir, imamo svega dve osuđujuće presude. Ja se nadam da će ovaj izveštaj biti pritisak na Hrvatsku da počne da poštuje svoje obaveze - rekao je advokat Živanović.

foto: Kurir televizija

Pukovnik u penziji Šljivančanin pozdravlja svaki pokušaj otkrivanja zločina.

- Sve što ide ka nečemu da se zločini otkriju, ja to pozdravljam, ali dosadašnja praksa to nije pokazala. Rečeno je da će na ovim prostorima raditi. Pokušavao sam da dokažem jednu istinu na sve načine, Hrvatska država je bila protiv mene. Oni su govorili da se ne sudi o tim zločinima, da će o tome suditi neki drugi sud. Najgori osećaj koji čovek može nositi u sebi je mržnja, a oni to gaje u sebi - rekao je pukovnik Šljivančanin.

- Tačno je da postoji politika nesaradnje. Nepodizanje optužnice je stvar politike i političke odluke. Nije to stvar nekih tužilaca i to se vidi i po nekim drugim postupcima - rekao je Linta.

Kurir.rs/M.L.

