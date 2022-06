JEŠIĆ UPOZORIO OPOZICIJU: Igrati na desnom krilu protiv Vučića je kao da se branite od Maradone TO JE PROSTO NEMOGUĆE

Ješić se najpre dotakao Slobodana Miloševića za koga smatra da je bio tiranin, ali i da su svi posle njega pokušali da pobegnu na stranu desnice.

- Postojala je pogrešna anticipacija Miloševića. Cela opozicija je tretirala Miloševića kao komunistu, što on nije bio. Ali nije bio ni nacionalista, on je postao tiranin klasičan koji je jedan od glavnih krivaca za svu tu nesreću na Balkanu i u Jugoslaviji koja se desila. Svi su pokušali da pobegnu desno od Miloševića. Od Vuka Draškovića prvog sa SPO, pa DSS koji je izašao od DS. Jako mali broj političkih organizacija koje su imale ozbiljne organizacije u tom trenutku, a to su GSS i LSV su bile levi centar u tom trenutku. Sve ostale političke organizacije su bile desno i gađali su to desno - rekao je Ješić.

Osvrnuo se i na današnju opoziciju za koju tvrdi da ide pogrešnim putem.

- Danas opozicija gađa da bude desnije od Vučića što je apsolutno nemoguće. Oni pokušavaju da budu desno i da ga kritikuju za stvari koje u normalnom civilizovanom društvu ne smeš da ga kritikuješ. On ima milion stvari za koje možeš da ga kritikuješ, ali ne možeš da ga kritikuješ za pitanje rešavanja Kosova koje mora da se desi u nekom trenutku ili za neka pitanja koja su bitna za ovu državu. Ne možete igrati na desnom krilu protiv Vučića. To vam je kao da pokušavate da igrate odbranu protiv Maradone - rekao je Ješić.

