ŠOK TVRDNJA Miletić: Svi znaju za vezu Hrkalovićke i Stefanovića, pre 6 meseci saznao sam OVO! ISPLIVALI NOVI DETALJI SKANDALA

Velika zavera s ciljem rušenja državnog poretka nije mogla da se organizuje bez uplitanja pojedinih stranih obaveštajnih službi i zato je od ključne važnosti istražiti kakvu su ulogu u svemu tome imali i Nebojša Stefanović, kao tadašnji ministar policije, kao i Dijana Hrkalović, kao njegova bliska saradnica u vreme prisluškivanja.

Gosti jutarnjeg programa koji su govorili o ovoj temi bili su prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije i Nikola Antić, stručnjaka za nacionalnu i globalnu bezbednost.

Govoreći o ovoj aferi Miletić je progovorio i o, kako kaže, bivšem emotivnom statusu Nebojše Stefanovića i Dijane Hrkalović.

- Priča se sad o tim emotivnim stavrima. Pa svi znaju i ptice na grani da su emotivni odnosi između Dijane Hrkalović i Nebojše Stefanovića. Da li ja to moram da kažem? Oni su međusobno već krenuli da se optužuju. To će isplivati sve. Ja to već 6 meseci znam - ispričao je Miletić u "Redakciji".

