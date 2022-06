NOVU OLUJU NEĆEMO DOZVOLITI! Vučić: Albanci planiraju opšti napad najkasnije 1. oktobra, KURTI SANJA DA JE ZELENSKI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon sastanka sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i skandalozne odluke Prištine da zabrani srpske lične karte i tablice iz Srbije.

- Od danas imamo potpunu promenu situacije na Zapadnom Balkanu i na KiM. Imali smo dogovor da se obratimo zajedno, ali sam Lajčaka obavestio da ću da kažem istinu. Šta se to danas dogodilo i šta nam to govori o smeru u kom se stvari odvijaju? Albansko rukovodstvo je dobilo podršku od Velike Britanije i Nemačke i ostalih zemalja Kvinte. Doneli su dve odluke sa ciljem da se proteraju Srbi sa KiM. Jedna je o zabrani ličnih karata na ulasku u pokrajinu, a druga odluka je odluka sa jedinim ciljem da se proteraju Srbi sa severa i da se napravi jedna nova Oluja. Godinama vode kampanju da se nateraju Srbi da prihvate njihove tablice - rekao je Vučić.

Predsednik je naglasio da godinama trpimo laži Zapada.

- Spalili su desetine naših crkava i manastira i pobili desetine ljudi, a kao nagradu su dobili nezavisno Kosovo dok su se u Beogradu svađali oko fotelja. Imali smo zatim Briselski sporazum. Mi smo ispunili sve, a oni ništa. Rešili su onda da nas malteritiraju sa taksama. Onad su upadali na sever sa specijalnim jedinicama iako nisu imali prava. Onda su počeli da pričaju o reciprocitetu. Pravno nasilje nad Srbima se nastavlja. Sve ovo sam rekao od A do Š Lajčaku. Puna im usta međunarodnog prava kad govore o Ukrajini, a kada se pomene Rezolucija 1244 mnogi gledaju u daljinu kao da ne razumeju o čemu se radi - rekao je Vučić i dodao da su bahati i arogantni jer mi nemamo nuklearno oružje i naftu.

Naš narod na KiM to prema Vučićevim rečima više neće da trpi.

foto: printscreen/Fonet

- Razgovarao sam sa predstavnicima Srpske liste. Naš narod neće da trpi upade njihovih jedinica. Dali su nam rok za tablice do kraja septembra. Znači da planiraju opšti napad na sever na KiM najkasnije 1. oktobra. I to građani Srbije treba da znaju. Podržali su ih predstavnici Kvinte - upozorava Vučić i dodaje da su SAD najmanje bahate i arogantne u odnosu na ostale zemlje Kvinte. - Sprovodite sad golu silu pa da vidimo dokle ćete. Ne mislimo da ste toliko pametni. Samo nemojte da nam pričate o pravu i pravdi. Jasno je da nema dijaloga i razgovora. Mi ćemo gledati da sačuvamo mir za razliku od Albanaca i njihovih mentora.

Nemamo više kud

Suština je da Zapad, kako kaže, sebi dozvoljava sve što ima padne na pamet.

- Za sve što neko kaže odgovaraju da prete demokratiji. Mislite da brinem kako ćete da reagujete? Ne možete više da nas gurate. Ne može više. Nemamo kud više. Biće interesantni leto i jesen. Ja ih molim, ne interesuje me on (Kurti), nego oni što mu diriguju, da svoju bahatost i aroganciju malo spuste, da poštuju prava onih što su već ubijali i da im ne apda na pamet da to ponavljaju. Kao predsednik Srbije vam kažem da nemamo više kud. Deset godina se borimo za kompromisno rešenje, ali hoće samo poniženje i da pristanemo na ono što su već odlučili. Traže među Srbima, potrošili su stotine miliona, da nađu one koje će protiv Srba na KiM - rekao je Vučić.

foto: printscreen/Fonet

Naš odgovor biće trezven, ubitačan i istinit.

- Vojne akcije nećemo da preduzimamo, ali ih molimo da ne pokušavaju da otimaju našu imovinu i proteruju naše ljude. Imaju dovoljno vremena do 30. septembra da razmisle - rekao je Vučić.

Najoštrija konferencija ikada

Predsednik je naglasio da mu je ovo "najoštrija konferencija" za novinare ikada, ali je dodao da se ispraznio i da je sa osmehom održao.

- Sa ovom konferencijom sam ušao u istoriju pošto sam im sve rekao. A ja sada idem da nastavim ovaj lep razgovor sa Lajčakom - dodao je predsednik.

Vučić je imao poruku za zapadne centre moći.

- Kurti sanja da je novi Zelenski, ne brine me on, brinu me oni što ga u sve to guraju. Moja poruka je njima upućena. Kurti je mali kalibar - dodao je Vučić.

Mi nemamo drugo oružje sem istine, dodao je Vučić, a nove Oluje i Bljesak nećemo dozvoliti.

- Stvari se samo pogoršavaju. Pokušavaju da reše KiM da im Putin ne bi ispostavio pet Kosova. DNR, LNR, Krim, Herson... Može im se ili bar tako misle - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je njegovo obraćanje upozoravajuća molba pošto ne zna šta bi drugo učinio.

- Zaustavite se ljudi! Samo da vam kažem da imamo i petu zemlju koja je povukla priznanje Kosova. Čekam da krenu da se učlane negde pa ćemo to da vam pokažemo. Nastavićemo svoj posao i nećemo im olakštavati ama baš ništa zato što tražimo pošten odnos. Nećemo da dozvolimo primoravanje Srbije i bacanje niz liticu - naglasio je Vučić.

Razgovor Vučića i Lajčaka, podsetimo, odvijao se u svetlu skandalozne odluke privremenih institucija u Prištini da zabrane srpske lične karte i nakon 30. septembra ukinu važenje registarskih oznaka sa imenima srpskih gradova uz najavu da će nakon tog roka ta vozila biti oduzimana.

Priština je tu odluku saopštila nakon sastanka Lajčaka sa premijerom lažne države Kosova Aljbinom Kurtijem koji je u Beograd došao sa KiM.

Lajčak će se tokom posete Beogradu sastati i sa predsednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem i sa liderima parlamentarne opozicije i predstavnicima međunarodne zajednice u Srbiji.

(Kurir.rs)