PETKOVIĆ: Stano čita i vadi iz sporazuma isključivo ono što mu odgovara

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković prokomentarisao je jučerašnju izjavu portparola EU Petar Stana da "Kosovo ima pravo da ukida KM tablice", poručivši da je potpuno neverovatno to što je Stano to rekao i da je to učinio očigledno ne čitajući sporazume.

"Potpuno je neverovatno to što je Stano da Priština ima pravo da ukida registarske tablice koje izdaje Srbija, a to je učinio očigledno ne čitajući sporazume. To je apsolutno netačno i u najmanju ruku licemerno. EU kao posrednik u dijalogu Beograda i Prištine bi morala da zna koji je sadržaj svih postignutih sporazuma", naglasio je Petković na TV Pink.

Stano, kao kaže Petković, stvari posmatra jednostrano, čita i vadi iz sporazuma isključivo ono što mu odgovara.

"Zato kaže da na osnovu sporazuma iz 2011. i 2016. Priština ima pravo da ukine tablice, ali to nije tačno. U dogovorenim sporazumima stoji da će se izvršiti preregistracija svih registarskih tablica na prostoru KiM tako što će narod moći da bira između tablica takozvanog Kosova i statustno neutralnih tablica KS", objasnio je on.

Dodaje da je prištinska vlast u septembru 2020. godine, kako objašnjava, Priština je jednistrano ukinula statusno neutralne tablice.

Zbog tog poteza, kako navodi, mi smo kasnije imali sve probleme i krizu na Jarinju i Brnjaku.

Petković i ističe da "najnovijim jednostranim potezima Prištine i Aljbina Kurtija da se ukinu srpske lične karte i registarske tablice sa oznakama KM, GL I PR koje izdaje Republika Srbija, Priština ne samo da na najgrublji način vrši protivpravno institucionalno nasilje prema Srbima na Kosovu i Metohiji već krši i sve dogovore i sporazume, pre svega sporazum o slobodi kretanja, ali i najdirektnije ugrožava mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu".

"Ovim jednostranim potezima Priština stvara novu bezbednosno političku situaciju na prostoru KiM, ali bojim se da se to može itekako preliti i na prostor Zapadnog Balkana", rekao je Petković gostujući na televiziji Pink.

Zbog toga, kako navodi, predsednik Aleksandar Vučić, svih ovih dana govori da moramo da sačuvamo mir i stabilnost, da gradimo odnose, da razvijamo ekonomiju jer na taj način prevazilazimo prepreke, sve ono što nas deli, posebno u ovom teškom periodu kada se Evropa i ceo svet suočavaju sa krizom zbog rata u Ukrajini.

On kaže da je ovaj potez prištinske vlasti više od varnice jer Aljbin Kurti pokazuje da ne postoji više dijalog i on gazi sve postignute sporazume.

"Kad vi hoćete mimo sporazuma u Briselu, gazeći ono što smo postigli 30. septembra 2021. godine kada smo dogovorili režim stikera vi pokazujete da vas ne zanim druga strana, da želite rat sa Srbima, da želite da napadate Srbe, da ubijate Srbe i da proterate srpski narod, posebno sa severa", rekao je Petković.

On je rekao da je to stari naum prištinske vlasti i da oni imaju opsesiju severom Kosova i da sve ovo ide u pravcu destabilizacije.

Na pitanje novinarke o čemu će ubuduće biti vođen tehnički dijalog Petković kaže da smo svi mogli da čujemo istorijsku konferenciju predsednika Vučića koji je govorio o svemu što nas tišti, o narodu, prištinskoj vlasti, ali i o licemerju međunarodne zajednice.

(Kurir.rs/Kosovo Online)