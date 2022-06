PETAR PETKOVIĆ IZ BRISELA: Otvorili smo put za razgovor o formiranju ZSO, nismo predali Valač

Usvojili smo mapu puta o realizaciji Sporazuma o energetici iz 2013. godine, pa će ovaj sporazum konačno i početi da se primenjuje. Nakon ovog dogovora, otvoren je put za razgovor o formiranju Zajednice srpskih opština, a to je preneo i predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, rekao je u Briselu Petar Petković, glavni pregovarač srpske strane.

"Imajući u vidu da je Priština godinama odbijala da razgovara o energetici i o važnim delovima sporazuma, ne samo da smo naterali Prištinu da razgovara već smo se i dogovorili o mnogim važnim pitanjima za život naših ljudi na severu KiM", poručio je Petković.

Ova mapa puta, kako je objasnio Petković, predstavlja set koraka, rokova i odgovornosti jedne i druge strane koji počinju da teku onog trenutka kada Elektrosever dobije licencu za snabdevanje.

"Ono što je posebno važno, Elektrosever je dobio i mogućnost da pruža distributivne usluge, to je važno i tokom svih ovih sastanaka u Briselu Priština je to odbijala da pruži", rekao je direktor Kancelarije za KiM, navodeći da je to dogovoreno na sastancima u Istanbulu.

Tako će Elektrosever moći da pruža važne usluge, poput izdavanja računa, naplata, održavanje mreže i povezivanje potrošača.

"To je mnogo važno jer imamo samostalnost u snabdevanju električnom energijom na severu KiM. Ovim dogovorom smo sačuvali mir i stabilnost, uspeli smo da osiguramo normalno snabdevanje potrošača električnom energijom. Rešićemo i brojna pitanja u vezi sa restrikcima, slab napon električne energije i krećemo u obnovu infrastrukture jer zbog njene dotrajalosti deo struje nije stizao do potrošača", rekao je Petković.

Dodao je da je posebno važno da nakon izdavanja licence treba da usledi potpisivanje sporazuma sa KEDS i KOSTT, davanje koda Elekstroseveru koji će tada biti operativan za snabdevanje potrošača električnom energijom na severu Kosova.

"Čuli smo da su u Prištini pokušavali da zastraše građane navodeći da će morati da plaćaju nekakve dugove za struju. Međutim, sve pravne obaveze za svakog potrošača na severu KiM počinju da teku od onog trenutka kada potpišu ugovor sa Elektroseverom. Niko pre toga ne može ništa da naplati nikome", poručio je direktor Kancelarije za KiM.

Navodi i da, dobijanjem distributivnih usluga, i sa činjenicom da će iz centralne Srbije ponovo dolaziti struja do severa, postojati zaokružen sistem snabdevanja strujom.

"U samoj mapi puta, na kraju, navodi se i to, da će se u potpunosti poštovati sporazumi iz 2013. i 2015. godine. Čini mi se da smo ovom mapom puta dodatno pojačali te energetske sporazume pa sa pravom mogu da kežem da smo napravili dobar dogovor, ali to ne govorim sa euforijom jer čekam realizaciju", dodaje Petković.

Najavio je i da će se pratiti svaki korak implementacije ove mape puta, odnosno, da će Petković, predstavnici Kancelarije za KiM, Ministarstva energetike i EPS, biti prisutni i rešavati sva važna pitanja kako bi se sve sprovelo kako je dogovoreno.

"Naši ljudi mogu da budu mirni i spokojni jer prištinska vlast nema nikakav argument da upada u Valač i da nasilno zauzima tu važnu stanicu, da će da isključuje potrošače sa severa da nemaju struje. To više nije moguće jer će Elektrosever da bude zadužen za snabdevanje strujom severa KiM", kazao je Petković.

On je pokazao dva pisma koja predstavljaju paket dogovora o energetici. Prvo pismo je garancija Miroslava Lajčaka u kome jasno stoji da će Elektrosever biti trajno prisutan u Valaču i da svaka aktivnost, popravka mreže ili nešto drugo koju će sprovoditi KEDS ili KOST biti moguća samo uz saglasnosti i prisustvo Elektrosevera.

"Nismo predali Valač, to je izuzeto iz sporazuma, nismo se ni dotakli pitanja imovine. Mnogo je važno da to znaju naši ljudi. O tome će tek biti diskutovano u okviru dijaloga", navodi Petković.

Dodao je da niko ne može da preti da će da upada u Valač jer će tamo trajno biti prisutan Elektrosever.

Takođe, kako navodi, Elektroseveru je pismom priznat status operatora.

Drugi važan papir su, kako navodi, garancije energetske zajednice da ono što smo dogovorili sa KEDS u Istanbulu jeste u regulatornom okviru i to će se poštovati kada bude potpisivan sporazum sa KEDS.

"Najvažnije je da će Elektrosever moći da pruža sve usluge u vezi sa snabdevanjem potrošača električnom energijom", zaključio je Petković.

Sada se pokazalo, kako je dodao, da Beograd koji sve vreme pregovarao pokazao čvrstinu i odlučnost.

"Dogovoreno je dosta toga dobrog za naš narod. Izborili smo se za to da imamo našu kompaniju za snabdevanje našeg naroda strujom. Pritom smo održali mir i stabilnost", navodi on.

Iako kosovski premijer Aljbin Kurti, kako kaže Petković, govori da Beograd neće da razgovara i da nije konstruktivan sada se pokazalo sve suprotno.

Postignuti dgovor veoma je važan, kako dodaje, u ovo doba kada nam predstoji još veća kriza kada su u pitanju energenti, a našim građanima je obezbeđeno sigurno snabdevanje strujom.

"Imamo dve garancije uz mapu puta i to je paket dogovora o energetici koji je danas zaključen u Briselu. Ja ću biti prisutan na terenu, objasniću narodu da je ovaj sporazum zaključen u našu korist. Konačno smo stigli do te tačke da počinjemo da sprovodimo dogovoreno", izjavio je direktor Kancelarije za KiM.

Danas će u Briselu, kako je najavio, biti nastavljavljeni pregovori o drugim važnim pitanjima: o nestalima, regionalnoj saradnji, dostavljanju lekova iz centralne Srbije i bezbednosti Srba.

"Dogovor je da se razgovara o sprovođenju prvih šest tačaka Briselskog sporazuma koje uključuju formiranje ZSO. To je dogovoreno prošli put na sastanku u Briselu, kada je (Besnik) Bisljimi rekao da nakon usvajanja mape puta o energetici počinje razgovor o formiranju ZSO. To je ono što je za nas mnogo važno", poručio je Petković.

