PLAKALA SAM JER JE SLOBA UMRO NEOSUĐEN! Biljana Srbljanović bez dlake na jeziku o Miloševiću: BIO JE KOCKAR I ŠIBICAR SA ZELENJAKA

Poznata spisateljica Biljana Srbljanović u emisiji "Crveni karton" sa Svetislavom Basarom na Kurir televiziji prisetila se momenta kada joj je javljeno da je u zatvoru u Hagu preminuo Slobodan Milošević.

Na konstataciju voditelja Svetislava Basare da je Milošević završio u zatvoru "kao pas" Biljana je rekla da smatra da nije loše završio svoj život.

- Umro si u zatvoru jer si se za*bavao sa lekovima. I kockao se, ceo život je bio kockar i drndao je- oću lek - neću lek. Probao je da skreće pažnju na sebe, kao jedna nedovršena ličnost, nezrela i nekompletna. Kada je on umro vraćala sam se iz Kenije u Francusku. Javi mi moja drugarica da je umro, vraćala sam se sa bivšim mužem kolima, on je znao srpski. Ja to izgovorim i kod njega vidim osmeh neki i počnem da plačem - otkrila je Biljana Srbljanović i dodala:

- Toliko sam se rasplakala tada i rekla sam da li je moguće da je sve ovo bilo zbog toga i na kraju - to. Nema ni kazne, ni završetka suđenja, ni katarze, ni pravde, ni ništa - kaže Srbljanovićeva.

Ona je istakla da je Slobodan Milošević gutao više lekova nego što je trebalo.

- Gutao je više rivotrila ili romerona ili čega već nego što je trebalo. I pisao pisma (Sergeju) Lavrovu. Kockar jedan, šibicar sa Zelenog venca što mulja lopticu - kaže Biljana Srbljanović.

