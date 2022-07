ŠOK OBRT: Abazović poklekao pred Đukanovićem - povukao Temeljni ugovor sa SPC

Crnogorski premijer Dritan Abazović poklekao je pred predsednikom te države Milom Đukanovićem i, kako bi sačuvao vladu od pada, povukao usvojeni Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC). On je taj dokument poslao na novu proveru, to jest na novo čitanje.

Naime, iako je vlada Crne Gore pre dve nedelje usvojila predlog Temeljnog ugovora i samo se čekalo da on bude potpisan sa SPC, sve je palo u vodu nakon prekjučerašnjeg sastanka Abazovića sa Đukanovićem, čija je stranka prethodno upozorila da će uskratiti podršku manjinskoj vladi ukoliko ovaj ugovor prođe. Tako je Abazović pristao da se formira ad hok stručni tim, koji će najkasnije do 31. jula oceniti ustavnost i zakonitost nekoliko, kako je rečeno, spornih odredbi u preambuli i tekstu ugovora Crne Gore i SPC. To znači da do kraja meseca, iako je bilo očekivano, Temeljni ugovor neće biti potpisan sa SPC, ali u isto vreme i da će Abazovićeva vlada opstati.

Prema nezvaničnim informacijama crnogorskih medija, Đukanović će lično inicirati formiranje tima sastavljenog od istaknutih pravnika iz akademske zajednice, profesora pravnog fakulteta i specijalizovanih nevladinih organizacija, koji će otkloniti, prema njima, pravne dileme iz ugovora.

Analitičar Draško Đenović ocenjuje za Kurir da se Abazović očito povukao pred Đukanovićem jer je shvatio da bi izgubio u borbi s njim.

- U Crnoj Gori je sve politika, pa tako i pitanje Temeljnog ugovora. Abazović je verovatno ocenio da mu je u interesu da sačuva vladu i da je zato odlučio da učini ustupke. On ima manjinsku vladu, te ima opciju ili da mu obore vladu, ili da nastavi s Temeljnim ugovorom. No, shvatio je da Đukanović nije igrač s kojim se treba igrati. Procenio je, po svemu sudeći, snage i shvatio da je Đukanović jači od njega - smatra Đenović.

Ko se plaši izbora

Vladislav Dajković, predsednik Slobodne Crne Gore, kaže za Kurir da Abazović samo kupuje vreme pred Đukanovićem.

- Temeljni sporazum se ne može revidirati tek tako. Uostalom, kada se o jednoj stvari glasa na sednici vlade, nema drugog glasanja. S te strane, mislim da je taj ugovor čvrst kao stena, a da li će doći i do njegovog potpisivanja, to je pitanje. No, svakako mislim da nema revidiranja, osim što možda Abazović odlaganjem kupuje vreme i pere ruke pred Milom Đukanovićem - kaže Dajković.

Dodaje da je istovremeno i Đukanović donekle kapitulirao kada se radi o Temeljnom ugovoru sa SPC.

- Definitivno je glavni zaključak koji se može izvući iz tog menjanja stava, revidiranja, ateriranja, kako god, da je činjenica da se Milo više plaši izbora nego SPC. Očigledno da je promenio stav da više nemaju onu želju, onu jaku želju koju su imali da se odmah ide na izbore i mislim da je to samo još jedan od pokazatelja da se Đukanović sprema za političku penziju. Definitivno je pokazao strah - konstatovao je Dajković.

