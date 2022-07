PERFIDAN PLAN TIRANE: Albanija udara na izveštaj Dika Martija o trgovini organima

Šef delegacije Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope (PS SE) Ivica Dačić, izjavio je danas da se nikada nije desilo da PS SE revidira rezolucije koje su ranije donete, pa neće ni sada.

Dačić je to rekao povodom inicijative pokrenute u parlamentu Albanije za osporavanje izveštaja Dika Martija i najavu da će se od PS SE tražiti da revidira rezoluciju o trgovini organima na Kosovu i Metohiji usvojenu 2011. godine.

foto: Kurir televizija

- To su to bezuspešni pokušaji da se ospore teške optužbe za trgovinu organima, zbog čega je formiran i Specijalizovani sud u Hagu - rekao je Dačić, odgovarajući na pitanje šta je motiv da to rade posle 11 godina i da li je praksa da PS SE preispituje rezolucije koje je usvojila.

Tu inicijativu pokrenula je Socijalistička partija albanskog premijera Edija Rame, sa ciljem da se zatraži poništenje optužnica Specijalnog suda protiv bivših čelnika OVK, među kojima je i Hašim Tači.

foto: RTS Printscreen

Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je izveštaj Dika Martija i rezoluciju o trgovini ljudskim organima na Kosovu 2011. godine, kojom se poziva na međunarodnu istragu ovih optužbi.

Za rezoluciju je glasalo 169 poslanika, osam je bilo protiv, a 14 uzdržanih.

Po usvajanju rezolucije, izvestilac Marti je rekao da se "završava jedna etapa u ovom poslu" i da bi međunarodna zajednica "trebalo da izvuče pouku" iz podrške koju je rezolucija dobila tokom glasanja.

Kurir.rs/Kosovo-online