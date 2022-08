ŠOK! TE NOĆI DOŠAO JE NAČELNIK DB I REKAO MI SAMO JEDNU REČENICU: Čanak DO DETALJA otkrio ulogu službi u obaranju Miloševića!

Državna bezbednost pomogla je Otporu 2000. godine u rušenju tadašnjeg predsednika Slobodana Miloševića! Dva dana uoči 5. oktobra, ključni operativac DB sredio je da vođa „otporaša“ ne bude uhapšen. To u svojoj upravo objavljenoj knjizi otkriva Goran Živaljević, nekadašnji operativac DB, a kasnije i zamenik direktora Bezbednosno-informativne agencije.

On je opisao šta se u DB događalo uoči velikih protesta oktobra 2000. godine - kasno uveče 2. oktobra „bradati načelnik“ je „operativcu Milošu“ dao zadatak da „organizuje „energično privođenje“, potom i pritvorski razgovor s vođom „neprijateljskog“ Otpora, studentom Ratkom Jovićem.

foto: EPA

Živaljević u knjizi otvoreno navodi da je Otpor bio predmet interesovanja Službe, „opravdano je zahtevao punu pažnju, primenu svih operativno-tehničkih mera koje smo imali naraspolaganju i maksimalno angažovanje srpske Službe“.

foto: Kurir televizija

Jedan od prioriteta DB postao je nakon bombardovanja 1999. Kaže i da su Otpor „stranci osmisli, stranci ga finansirali, stranci ih obučavali, stranci njima rukovode, a cilj je prevrat u jednoj zemlji koja nastoji da sačuva svoju nezavisnost“.

O ovoj temi je za Kurir televiziju govorio Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine.

foto: Kurir televizija

- Otpor je bio potpuno samostalna grupa koja je delovala bez neke velike koordinacije. Znam samo da kada su se pojavili ja sam njih trojicu, najistaknutijih, pozvao da dođu da se sa prozora Skupštine, a tada sam bio narodni poslanik, razvije zastava Otpora. To je bilo prvi i poslednji put da se to desi. Meni je bilo simpatično kakvu su energiju imali - rekao je Nenad Čanak i nastavio o ulozi Državne bezbednosti:

foto: Kurir Televizija, EPA

- A pretpostavljam da vas uloga Državne bezbednosti interesuje. Činjenica je da su mnogi operativci Državne bezbednosti dosta hladnokrvno prihvatili Miloševićev odlazak. Nisu nešto bili preterano vezani. Imali smo situaciju da je 5. oktobra uveče u Novom Sadu, jer ja nisam bio u Beogradu, bio sam u Novom Sadu. Iz Gradske kuće smo koordinirali preuzimanje vlasti i održavanje reda. Bio sam u to vreme član odbora za bezbednost Skupštine Srbije. Po tom osnovu sam i obišao nekoliko policijskih uprava u Vojvodini i upoznao ljude. Poslao sam poruku da ne bude ljudi u uniformama na ulici da ne bi došlo do, ne daj Bože nečega, a da će naši akrivisti održavati red, a tako je i bilo, da ne dođe do nepotrebnih konflikata. Onda je došao načelnik Državne bezbednosti tadašnji, neću mu reći ime, koji je rekao da ako nešto treba u preuzimanju, da će oni tu biti kooperativni i rekao je to da on ne može da nam da ključeve od kase. Ja sam rekao i da ne treba. Nije poenta da se noćas isteruje neka pravda, nego da prođe bez ljudskih žrtava i materijalne štete. Mistifikuje se ta priča. Naravno da je zloupotreba Državne bezbednosti bila ogromna u vreme Miloševića, to su određeni delovi službi su bili Pretorijanska garda Miloševićevog režima, a jedan broj ljudi su bili profesionalci - istakao je Čanak.

foto: Kurir televizija

Goran Živaljević, nekadašnji operativac DB-a u svojoj knjizi navodi da je ključni operativac DB-a sredio da vođa otporaša ne bude uhapšen. On takođe navodi da je ,,Otpor'' bio predmet interesovanje službe, kao i da su ,,Otpor'' osmislili, finansirali i obučavali stranci.

- Pravo da Vam kažem ja nemam podatke ni da opovrgnem, niti da opovrgnem nešto ovakvo. Činjenica je da je Otpor bio dobro finansirana organizacija. To nije nikakva tajna - rekao je Čanak.

Međutim, u jednom je rekao i prilično šokirajuću informaciju.

- Posle 5. oktobra došli smo u posed informacija o spisku od 200 osoba, koji je bio uručen Pavkoviću, koji je bio načelnik Generalštaba, gde je 50 osoba (imena) bilo zaokruženo. Pretpostavljate šta to znači? To je značilo 200 uhapsiti, a ovih pedeset likvidirati. Bio sam visokoplasiran. Međutim nisu to radili. Trebalo je 6. oktobra odmah ujutru raspustiti kompletnu službu sve otpustiti i primati jednog po jednog nazad - rekao je Čanak.

foto: Kurir televizija

Više pogledajte u VIDEU ISPOD:

08:41 ŠOK! TE NOĆI DOŠAO JE NAČELNIK DB I REKAO MI SAMO JEDNU REČENICU: Čanak DO DETALJA otkrio ulogu službi u obaranju Miloševića!

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:59 ČANAK OPTUŽIO KOŠTUNICU: Šiptar i Kum mu se zakleli na vernost MESECIMA DRŽAO UBICU NA ČELU DB DA SAKRIJE DOKAZE