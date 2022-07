KO NE J*BE NA VREME, D*KA DOŽIVOTNO! Nenad Čanak smislio izreku, pa ispričao vic BASARA NIJE MOGAO DA PRESTANE DA SE SMEJE (VIDEO)

Gost Svetislava Basare u emisiji Crveni karton na Kurir televiziji bio je Nenad Čanak. Između ostalog, Nenad Čanak je ispričao, kako, kako sam kaže, "smišlja stare srpske izreke".

foto: Kurir televizija

Govoreći o politici Nenad Čanak je i ispričao nekoliko izraza i viceva.

foto: Kurir televizija

- Ti ne možeš da objasniš, ako to ne potkrepiš nekom starom srpskom izrekom. Ja strašno volim da izmišljam stare srpske izreke, jesam li ti pričao to nekad? - upitao je Nenad Čanak Svetislava Basaru u njegovoj autorskoj emisiji Crveni Karton, koja je emituje na Kurir televiziji, a onda nastavio:

- Ko nije j*be na vreme, d*ka doživotno - rekao je Basara, na šta je Basara počeo grohotom da se smeje.

foto: Kurir televizija

- E, sad, to ti je suština priče - kako to prevesti na drugi jezik? Pazi sad jednu, koja je originalniju. Koja je original sremačka. Ko umre od straha, prde mu na daći. Znaš li tu? To je stara sremačka. A ovu prvu sam ja izmislio - ispričao je Čanak.

