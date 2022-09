TEOLOG O SKANDALOZNOJ IZJAVI MILA ĐUKANOVIĆA: On je kriminalac i bezbožnik kog su promenili EVRIĆI! POZIVA GA NA POKAJANJE

Iz Srpske pravoslavne crkve odgovaraju da je ovo već stari i dobro oprobani recept kojim se Đukanović služi kako bi skrenuo pažnju sa optužbi za šverc cigareta i krize koja vlada unutar vlasti, a Stojković ističe da ga ovakva izjava ne iznenađuje jer je, kako on kaže, Đukanović kriminalac i bezbožnik.

- Ne iznenađuju me više njegove izjave. Ja Milu i njegovoj porodici želim svako dobro, ali u političkom smislu je dobro što će on uskoro postati prošlost. On je kriminalac, bezbožnik, nekršten čovek. Taj isti Milo koji govori da će SPC morati da odgovara, on se obraćao dvedesetih tza podršku od SPC za poziciju na kojoj je danas. On je dolazio na Gazimestan na govor Slobodana Milopševića, sedeo je pored patrijarha Germana - rekao je Stojković i dodao da poziva Đukanovića na pokajanje:

To je isti taj Milo koji se predstavljao Srbinom i borcem za zajedničku državu Srbije i Crne Gore. Postoji jedna izreka koja jaže "Sedište menja gledište". Ja bih rekao da cigarete i evrići menjaju gledište. Kada je Milo shvatio da je CG jedna mala država, on je shvatio da su evrići bitniji i da će lakše kroz mržnju da napravi veštačku naciju da bi se obogatio. Gospod kaže, možeš koliko hoćeš, ali ne i dokle. Ja njega pozivam na pokajanje, njegov deda je bio pravoslavni Srbin

Kurir.rs/M.L.

