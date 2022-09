ALBANCI IZBOLI SRPSKOG MLADIĆA U BABINOM MOSTU: Povređen i njegov otac, napadači uhapšeni (FOTO)

Oca i sina, Sašu i Nemanju Mitrovića nožem je napao Albanac u Babinom Mostu kod Obilića i naneo im teške telesne povrede, ali životno nisu ugroženi.

Napad se dogodio sinoć na ulici, ispred njihove kuće, kada se, prema rečima Saše Mitrovića okupilo nekoliko mlađih Albanaca iz istog sela, sačekavši njegovog sina Nemanju da izađe iz dvorišta.

Nemanja je uboden u predelu vrata. Ista osoba potom posekla i njegovog oca Sašu Mitrovića, koji je krenuo da udalji napadača.

Mitrovićima je ukazana lekarska pomoć u bolnici u Prištini, gde su im ušivene rane i konstatovane druge povrede.

1 / 3 Foto: Printscreen/RTS

U bolnici u Prištini ispitani su po nalogu dežurnog tužioca, a prema nezvaničnoim saznanjima policija je uhapsila dva Albanca, među kojima je i napadač. Određen im je prtivor od 48 sati.

Mitrovići su tokom noći prebačeni u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici, gde su zadržani radi praćenja njihovog zdravstvenog stanja.

Saša Mitrović je ispričao da je nekoliko albanskih mladića došlo ispred vrata njihovog dvorišta i najpre gađalo njegovog sina pikavcem.

"Pozvao me je Nemanja telefonom i rekao mi da dođem jer će ovi da naprave neku glupost. Nije prošlo pet šest sekundi on je već dobio ubod. Nnisam ni video. Priskočio sam da ih odvojim međutim on je i mene. Tek sam kasnije primetio da i ja imam posekotinu", ispričao je Saša.

Naveo je da su tokom jučerašnjeg dana, nekoliko sati pre napada, dobili pretnje od iste osobe.

"Pozvao sam mu oca i rekao da njegov sin preti mom detetu. Otac je došao kod nas i preneo nam da ne brinemo i da neće ništa da se dogodi. Počeo je mrak i eto njih ponovo. I nije to prvi put", ispričao je Saša Mitrović.

Njegovog mlađeg sina napale su iste osobe za Uskrs u Babinom Mostu. Tada je odustao od tužbe, nakon obećanja roditelja napadača da više neće da se ponovi a i zbog komšijskih odnosa sa tom albanskom porodicom.

Sa istom grupom albanskih mladića imali su problem i drugi srpski žitelji Babinog Mosta. Smatraju da se zbog nekažnjavanja napadača, napadi na njih ponavljaju.

Nemanja ima 18 godina i najstarije je od četvoro dece Mitrovića. Njihova majka Milena kaže da je sinoćnji napad ono čega su se najviše plašili.

"Ranije nije bilo nekih težih posledica i prelazili smo preko toga. Ovoga puta je ishod mogao da bude fatalan. Nemanja ima težu ranu i smatram da je ovo stvarno kraj", kazala je Milena Mitrović.

Doktor Ljubiša Milošević, dežurni hirurg na kliničkom odeljenju u Kosovskoj Mitrovici utvrdio je tokom pregleda da su rane načinjene nožem i da se radi o teškim povredama, s obzirom da je Nemanji probijena pleura.

(Kurir.rs/RTS)