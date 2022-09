ZA STO MI JE STIGAO NAJSKUPLJI ŠAMPANJAC, UZ PORUKU "ZNAMO SE IZ SABLJE"! Zoran Živković otkrio šta je prošao po odlasku sa vlasti

Političar i bivši predsednik Vlade Republike Srbije (2003—2004) i ministar unutrašnjih poslova SR Jugoslavije (2000—2003), vršilac dužnosti predsednika Demokratske stranke od atentata na Zorana Đinđića do februara 2004. kada je na skupštini stranke za predsednika izabran Boris Tadić, Zoran Živković gostovao je u emsiji "Crveni karton" na Kurir televiziji kod voditelja Svetislava Basare.

On se prisetio neoprijatnih iskustava posle odlaska sa vlasti, a otkrio je i da uvažava poštovanje i onih koje je nekada bio hapsio.

- Prestao sam da imam obezbeđenje 30 dana po silasku s finkcije. Ponekad mi je neko neprijatno dobacio, ali iz kola koja su se kretala 70 kmh - otkrio je Živković i dodao:

foto: Kurir televizija

- Jednom sam sedeo s prijateljima u restoranu, kad posle ručka stiže konobar i donosi Dom Perinjon. Ja pitam koja budala je ovo naručila, kad se šampanjac pije pre jela kao aperitiv. A konobar mi kaže da nam stiže od drugog gosta uz poruku da se znamo iz Sablje - kaže Živković.

Svako je radio svoj posao, istakao je čovek koji je poslao šampanjac Živkoviću.

- I posle dobijem poruku od njega da on poštuje što je uhapšen tada jer je svako radio svoj posao. To se desilo još 20-ak puta. Ja sam (pukovnika u penziji Veselina) Šljivančanina isporučio Hagu, sretnemo se posle 6 godina na košarkaškoj utakmici i pozdravimo se. I on mi kaže da je svako radio svoj posao - kaže Živković.

