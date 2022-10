ALTERNATIVA: SAD bi da pomognu Srbiji da diverzifikuje izvore energije! Stručnjaci: Dobar, ali dugoročan i skup posao

Ambasador SAD Kristofer Hil ocenio je da Srbija previše zavisi od ruskih energenata i da joj je potrebno da diverzifikuje svoje izvore energije, u čemu je pritom ta država spremna da nam pomogne. Iako su stručnjaci saglasni da su nam potrebni i drugi izvori snabdevanja, ukazuju da je to dugogodišnji i skup proces.

Hil je, naime, za TV Nova S rekao da Srbija ima alternativne izvore energije, te ukazao da je pitanje samo koliko brzo se mogu staviti u funkciju.

- Može se reći da Srbija previše zavisi od ruskih energenata. Poslednjih meseci uvideli smo da Rusija nije posebno pouzdan izvor energije i Rusi kombinuju politiku i isporuku energenata. Srbiji je preko potrebno da diverzifikuje svoje izvore energije i SAD žele da budu deo tog procesa - kazao je on.

Dobrodošlo

Dodao je da je problem sa energentima što je potrebno vreme da se bilo koji sistem, bilo da je reč o solarnoj energiji, hidroenergiji, energiji vetra ili prirodni gas, stavi u pogon.

Ministarka energetike Zorana Mihajlović ukazuje za Kurir da je tačno da je srpski energetski sektor nebezbedan i ocenjuje da je to svakako kritična tačka razvoja.

- Energetska bezbednost je uslov svake druge bezbednosti - ekonomske, političke... A mi smo po pitanju gasa 100 odsto zavisni od Rusije. No, od ove godine Srbija je počela da gradi gasni interkonektor Niš-Dimitrovgrad, kapaciteta 1,8 milijardi kubnih metara, i time će od septembra iduće godine Srbija moći da ima i druge dobavljače gasa, od Azerbejdžana do Grčke - poručila je Mihajlovićeva.

Pomoć SAD je, ocenjuje, dobrodošla, i to u smislu pomoći da diverzifikujemo izvore.

- Da se gasno regionalno povežemo sa svima - od Rumunije, Hrvatske (koja duplira kapacitet LNG terminala na Krku) do toga da učestvujemo na neki način u izgradnji i korišćenju LNG (tečni prirodni gas, prim. aut.) terminala koji Albanci grade sa SAD (čiji je kapacitet šest milijardi kubnih metara), pa pomoći u izgradnji infrastrukture, na primer, i kod nas LNG terminala, ali i podzemnih skladišta, radu na izgradnji i drugih kapaciteta u elektroenergetici - navodi ministarka.

Opstanak

Zaključuje da moramo shvatiti da je važniji naš razvoj i opstanak od sentimenta koji, kaže, pojedine grupe u raznim političkim strankama i strukturama osećaju.

Stručnjak za energetiku Stevica Deđanski takođe smatra da Srbija mora da traži i druge izvore snabdevanja, ali ukazuje da je za to potrebno dosta vremena, ali i novca.

- Hil je rekao ono što inače Srbija radi, mi i ne želimo da zavisimo od jednog izvora, ali je problem što trenutno nema drugog. Nije loše nekada platiti i više gas da bismo ga imali sa više strana, ali ni po većoj ceni trenutno nema drugog gasa. Slažem se da nam treba drugi izvor, ali to ne može odmah da se uradi, a ni u narednih pet-šest godina. Tako da naravno da treba da tražimo alternativna rešenja, ali do tada ne smemo da se odreknemo ovoga što imamo - kaže Deđanski za Kurir.

Predsednik Vučić Gradićemo interkonektor između Srbije i Severne Makedonije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prekjuče je naveo da dve milijarde metara kubnih gasa kupujemo od Rusije, a da bi bilo dobro kada bismo još jednu milijardu mogli da dobijemo sa druge strane. On je ukazao da ćemo graditi interkonektor između Srbije i Severne Makedonije, i to, kako je rekao, najpre zbog mogućnosti priključenja na TAP, koji vodi od Azerbejdžana do Italije.