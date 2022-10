ODLUKA O NAFTI ODLOŽENA DO 1. DECEMBRA! Vučić: Ko daje za pravo Hrvatima da određuju čiju će naftu Srbija kupovati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se na Samitu u Pragu o inicijativi za uspostavljanje Evropske političke zajednice. U obraćanju iz Praga predsednik je rekao da se čulo mnogo dobrih stvari.

– Izgradnja takozvanih povezujućih transmisionih sistema je važan za nas. Sa Norveškom radimo energetiku i na osnovu njihovih preporuka donosimo zaključke – rekao je Vučić i dodao:

Kojim putem će Evropa da ide. Izgradnja povezujućih transmisionih sistema, novih interkonektora, gasovoda, naftovoda, da bi mogli da se koriste energetnti iz celog sveta, sve ovo je bila tema razgovora.

- U subotu ćemo pričati više o novim investicijama. Zahvalio sam se Evropljanima na podršci za izgradnju interkonektora sa Bugarskom - kazao je on.

USKORO O NOVIM IZVORIMA GASA

Vučić je rekao da očekuje predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva uskoro u Beogradu, kako bi se osigurali novi izvori gasa.

- Ovo što smo sa Rusima radili bilo je po dobrim cenama. Želeli smo da nastavimo, ali nismo uspeli da se dogovorimo. Želim ljudima i da objasnim šta se ovo desilo sa naftom. Juče, na tom sastanku, kada je već sve trebalo da prođe, na inicijativu Hrvatske, a podržano od strane dve zemlje, jedne baltičke, i jedne nedaleko od baltičkih zemalja, sa dnevnog reda je skinula ta tema. Hrvatski premijer je izašao sa tezom da nije fer da Srbija ima tu cenu nafte.

Vučić se zahvalio predsedniku Bugarske Radevu i premijeru Grčke Micotakisu, koji su istakli da nije fer to što je predloženo.

- Moram da kažem da sam na drugom panelu dobio informaciju da su svoje nezadovoljstvo izrazili i Orban i Rama. Nije loše što je ta odluka za sada odložena. Mi smo manji potrošač i od Mađarske, Češke i Bugarske, pa bi to sada valjda smetalo, a ovi troše više ruske nafte pa ne smetaju. Nikakve tu želje nije bilo nego da se napakosti Srbiji - kaže on.

Predsednik kaže da ga čeka bilateralni sastanak sa Pedrom Sančezom, dok pravo sa obraćanja medijima ide na sastanak sa Šolcom i Makronom.

- Sa Ursulom fon der Lajen večeras bilateralni sastanak. Dobio sam informacije da će tema razgovora sa Šolcom i Makronom biti Kosovo i Metohija. Razgovarao sam sa mnogo lidera evropskih, i o posetama - kaže Vučić.

On je dodao da će i predsednik Češke Miloš Zeman doći u Srbiju, i da mu je državnik rekao da se nada da će mu to biti poslednja poseta.

NISAM SE SVAĐAO SA HRVATSKIM NOVINARIMA

Predsednik Vučić je rekao da se nije svađao sa hrvatksim novinarima, već je odgovarao na njihova dobacivanja.

- Kada nemate argumente morate da upadate nekima u reč i da vičete. Nažalost ima medija u Srbiji koji su jedva čekali da na takav način prenesu. Postoji ta mreža ljudi koji se raduju svakom neuspehu Srbije, misleći da je to neuspeh Vučića - kaže predsednik.

- Da pokušam da odgovorim na to. Srbija može da uvozi svaku naftu osim ruske. Pa u pravu ste. Svako može da ode u Jasenovac, ako se ne zove Aleksandar Vučić, i ako nije predsednik Srbije. Svako može da koristi ćirilicu, ali isključivo u četiri zida. Svako može da kaže šta god poželi, osim Srba, koji ne mogu da podignu glas ni po pitanju svog broja, prava - kaže on.

Vučić je zapitao ko daje za pravo Hrvatima da određuju čiju će naftu Srbija kupovati.

- I kada su sve to radili i zabranjivali pristup Jasenovcu, ja sam i tada govorio da nismo imali problema sa korišćenjem Janafa, naftovoda koji smo zajedno gradili u Jugoslaviji. Bili su pouzdan snabdevač. Ali to više nisu, a pritom 70 odsto biznisa Janafa se zasniva na Srbiji. Nikada ne kasnimo ni dana sa plaćanjem - rekao je Vučić.

Kako je rekao "samo nam je ovo falilo sa svim problemima".

Vučić je pojasnio da je odluka odložena do 1. decembra, do dana kada je važila stara odluka.

- Ukoliko ne dođe do promene, ostaje stara odluka. Pazite, mi naravno možemo da uvozimo Kirkuk. Ali nije to samo platiti 20 odsto više, država to preuzme na sebe. Teško je, ali bismo preživeli. Vidite sada tenzije između Saudijaca i Amerikanaca. Optužuju Rijad da radi sa Rusima, a sada se očekuje i da Amerikanci vade svoju naftu. I biće enorman rast cena nafte - kazao je predsednik.

UKRAJINA VIŠE NEĆE IZVOZITI STRUJU

Vučić dodaje da i Ukrajina više neće izvoziti struju, što će stvoriti veliki pritisak na evropske zemlje.

- Sada ja pitam, kako da preživimo ako ćemo sebi unutar Evrope da saplićemo nogu, zato što je neki Vučić hteo da ode da položi cvet u Jasenovac. Ne postoji nijedno racionalno objašnjenje. Mi smo svu tu naftu plaćali. I skladištenje, i trasnport i takse, sve. Šta još hoćete od nas. Ko ste vi da nam određujete od koga ćemo da kupimo a od koga ne. Sada već imamo problem i sa dizelom, ali o tome ću pričati više - rekao je Vučić.

Predsednik je zapitao šta bi se desilo kada bi Srbija uvela sankcije Rusiji, pa više ne bismo dobijali potrebne količine gasa.

- Niko sebi ne postavlja to pitanje, osim kako da napadnete Aleksandra Vučića. Jedni će da se prave da nam pitanje sankcija Rusiji ne stoji kao damoklov mač nad glavom, a drugi se prave nevešti. Svaka takva odluka je veoma teška, i iz moralnih razloga, kakve probleme imamo sa teritorijalnim integritetom. Čega se niko ne seća, a puna su im usta teritorijalnog integriteta drugih zemalja - rekao je Vučić.

SRBIJA IZDRŽALA PRITISKE SPOLJA

On kaže da je Srbija izdržala pritiske spolja i pored svega što su radili neodgovorni mediji i političari.

- Videćemo, naučili smo da trpimo pritiske, ali nikada nećemo dovesti Srbiju u opasnost, već ćemo gledati da naša zemlja opstane i ostane, i da razmišlja o prosperitetu, što je gotovo nemoguće u ovakvim uslovima - kazao je predsednik.

Vučić je rekao da očekuje otvoren razgovor sa Šolcom i Makronom, na pitanje da li očekuje pritiske.

- Sa Šolcom sam već pričao, sedeo je preko puta mene. Premijeru Sančezu sam već rekao, a ponoviću i na bilaterali, da očekujem razgovor. Bio je i Mario Dragi na panelu, reći ću i Đorđi Meloni. Suviše mi problema imamo, od kojih je najveći Kosovo i Metohija, sankcije Rusiji će biti tema, a ja sam spremio dve teme koje ću da pokrenem, ali ću vas obavestiti tek posle sastanka - istakao je on.

Predsednik je kazao da nas danas niko nije kritikovao, ali da je moguće da će to biti tema.

- Niko sa govornice. Što se tiče onih koji su bili na našoj strani, Rumen Radev je bio fantastičan, rekao je da to nije fer prema Srbiji. Onda je i Šolc rekao da mora da vidi o čemu se radi. I Micotakis je to pomenuo u završnoj reči - otkrio je Vučić detalje sa sastanka.

