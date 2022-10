MINISTAR MALI: Finansiranje novih ministarstava u budućoj vladi nije nikakav problem

BEOGRAD - Ministar finansija u tehničkoj Vladi Srbije Siniša Mali je danas odbacio kritike opozicije u vezi finansiranja povećenog broja ministarstva u budućoj vladi, naveo je da to neće biti problem.

"Pitanja finansiranje nije nikakav problem, to ćemo kroz rebalans (budžeta) i sprovesti", rekao je za RTS Mali, koji je i funkcioner Srpske napredne stranke.

Predvidjeno je da nova Vlada Srbije ima 25 resora, odnosno četiri više nego aktuelna.

Mali je izrazio očekivanje da će do kraja iduće sedmice u parlamentu biti izabran novi kabinet premijerke Ane Brnabić, te najavio da će, "odmah nakon toga", naredna odluka biti o rebalansu budžeta.

Upitan o stavovima iz jučeranje skupštinske rasprave u vezi finansiranja novih ministarstava u Vladi Srbije, on je rekao da će se to raditi "apsolutno kao i do sada".

"Imate neka nova ministarstva ali su uglavnom to preraspodele postojećih, pitanje finasiranje nije nikakav problem, to ćemo kroz rebalans (budžeta) i sprovesti", rekao je on.

Kazao je da je najvažnije je da nova vlada bude efikasna i da odgovori na sve izazove. "Kada sve saberete i oduzmete to nije veliki broj ministarstava a pogotovo jer je uglavnom preraspodela postojećih i to su stvarno minimalna izdvajanja", kazao je Mali.

Rekao je da su od toga važnije ciljevi vlade u koje je ubrojao očuvanje teritorijalnog integriteta, konkurentost privrede, očuvanje privrednog rasta i životnog standarda gradjana...

Kurir.rs/Beta