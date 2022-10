DOMAĆI FUNKCIONERI POKUPOVALI NJIVE, LIVADE, ŠUME, VINOGRADE ŠIROM SRBIJE: Evo ko su veleposednici u politici!

Nakon što je Kurir objavio da političar Čedomir Jovanović razmišlja o otkupu stana u kom živi već deceniju na Novom Beogradu po ceni od 645.000 evra, mnogi su se zapitali odakle lideru LDP, koji već neko vreme nije politički aktivan, novac, bar za deo učešća u kupovini.

Imovinske karte

Jovanović, prema poslednjem izveštaju Agencije za sprečavanje korupcije iz 2017, kada je bio poslanik, zaista nije prijavio da ima nekretnine na svoje ime, ali je bio vlasnik njive od 1.420 kvadratnih metara i osam oranica ukupne površine 73,06 ari, bašte od 3,80 ari i livada. I sve je, kako je navedeno, nasledio. Međutim, uvidom u imovinske karte političara iz vlast i opozicije utvrdili smo da on nije jedini „paor“ u srpskoj politici.

Tako u svom vlasništvu, pored drugih nekretnina, njive i voćnjake poseduje i aktuelna ministarka kulture i informisanja Maja Gojković, i to: sedam njiva sedme i šeste klase ukupne površine preko 184 ari, šumu četvrte klase od 54 ari, ali i dva voćnjaka i dva vinograda.

Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović, prema izveštaju iz 2021, poseduje dva voćnjaka druge klase koje je dobila u nasledstvo površine 1.146 m² i 827 m². Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić takođe je u nasledstvo dobila njivu i šumu, dok su joj u zajedničkoj imovini dva vinograda.

foto: Damir Dervišagić

Ratko Dmitrović, ministar za brigu o porodici i demografiju, kupio je njivu od 74 ara, ali i motokultivator još 2011. Vanja Udovičić, ministar omladine u sporta, u svojoj imovinskoj karti iz maja 2022, pored stanova i garaže, prijavio je tri pašnjaka površina: 8.001 ari, 1.538 m² i 1.521 m², šumu i orance od 18.502 m², ali i još tri oranice ukupne površine 1.670 m². Udovičić u svojoj imovinskoj karti ima i put od 107 m², a sve ovo stekao je kupovinom.

Zemljište od nešto više od četiri ara kupio je i ministar bez portfelja Novica Tončev. U svojoj imovinskoj karti iz 2020. i ministar Nenad Popović naveo je da poseduje zemljište čija bi površina, prema podacima dostupnim sa sajta Agencije za sprečavanje korupcije, bila pet hektara plus 85 ari, plus 4.234 m², a sve to je stekao kupovinom.

foto: Zorana Jevtić

Poljoprivredno imanje od 3,9 ari ima i lider JS Dragan Marković Palma, a dobio ga je u nasledstvo. Socijalista Aleksandar Antić, direktor „Koridora Srbije“, prema poslednjem izveštaju Agencije iz 2017, poseduje pet vinograda ukupne površine preko 82 ara. Potpredsednik Narodne stranke i poslanik Miroslav Aleksić ima čak devet njiva u svom posedu, od kojih je neke dobio na poklon, a neke su u zakupu, a njihova ukupna površina je oko 40 ari.

foto: Damir Dervišagić

Poseduje čak 36 njiva Bajatović apsolutni rekorder Rekorder u broju njiva, vinograda, šuma i poljoprivrednog zemljišta u svom vlasništvu definitivno je direktor JP „Srbijagas“ socijalista Dušan Bajatović, o čemu je Kurir već pisao. Bajatović, prema izveštaju iz 2022, u svom vlasništvu ima: sedam vinograda, pet voćnjaka, četiri pašnjaka, nekoliko šuma i neverovatnih 36 njiva, a tu je i „veštački stvoreno neplodno zemljište“.

foto: Dragan Kadić

Nisu naivni

Agroekonomski analitičar Milan Prostran kaže da državni zvaničnici „sigurno nisu naivni ljudi“, kao i da su svesni da su ulaganja u poljoprivredno zemljišta izuzetno pametna.

foto: Marina Lopičić

- Poljoprivredno zemljište je neobnovljivi izvor, sve ga je manje i cena mu sve više raste. Primera radi, zemljište u Bačkoj, koje je 2008. koštalo 5.000 evra, danas je od 20.000 pa sve do preko 100.000 evra. Znači, cena za 20 godina poraste i do deset puta. I u celoj Evropi je tendencija da se ulaže u poljoprivredno zemljište. Mislim da naši političari pametno ulažu i da je to dobar trend i poruka za ostatak stanovništa, ali smatram da bi država morala mnogo bolje da gazduje zemljištem u njenom posedu - smatra Prostran i dodaje da će se prava slika svega znati sledećeg oktobra, kada nas očekuje popis poljoprivrednog zemljišta.

Jelena Pronić