VUČIĆ JE POLITIČKI MASTERMAJND! Ana Brnabić: Predsednik uvek ima isplanirana 3 poteza unapred

Mandatarka za sastav nove vlade Srbije Ana Brnabić izrazila je nadu da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić neće povući sa te pozicije, ali i ocenila da je to što je rekao da bi na taj način kupio šest do devet meseci za Srbiju još jedan krunski dokaz koliko mu je Srbija na prvom mestu i koliko mu je stalo do nje.

- Nadam se da to toga neće doći, ali mislim da je potpuno jasno predsednik sada dao poruku i strancima da je spreman da ide dotle i da žtrvuje svoju poziciju. Čak i da se to desi, nadam se da nikada nećemo doći do toga, ali čak i da se desi, dok je SNS ta politika se neće menjati tako da nama će predsednik time kupiti neko dragoceno vreme, ali odgovori će uvek biti isti, dok je SNS - rekla je Brnabić u emisiji "Hit tvit" na Pinku.

Ona je rekla da je Vučić "politički mastermajnd" i da nikada ne povlači potez, a da nema isplanirana tri poteza unapred i alternativne poteze.

- Mislim da nikada nećemo doći do toga da se nalazimo u toliko bezizlaznoj situaciji da on mora da nam kupi šest do devet meseci tako što će podneti ostavku, ali je izuzetno odgovorno da neko kaže ''Mene ne zanima funkcija'', jer on ne može da ima sledeći mandat - rekla je Brnabić i dodala da joj je čast da radi rame uz rame sa takvim čovekom.

Brnabić je rekla da u čitavom svetu znaju za Vučića i Srbiju kao zemlju koja u teškim vremenima vodi samostalnu i nezavisnu spoljnu politiku.

- Mislim da su naučili da Srbija više nema vladu koju prave tajkuni i ambasadori, već ima vladu koja je tu da radi u interesu isključivo našeg naroda i naše zemlje - dodala je Brnabić.

(Kurir.rs)