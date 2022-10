ZORANA MIHAJLOVIĆ SE OBRATILA JAVNOSTI POSLE ODLUKE DA NE BUDE U VLADI: Nemam za čim da žalim, novoj ministarki želim sve najbolje

Dojučerašnja ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da nema za čim da žali nakon odluke da ne bude deo nove Vlade Srbije i novoj ministarki poželela sve najbolje.

Ona je održala konferenciju za medije na kojoj je govorila o svom radu u poslednjih deset godina.

- Hvala vam što ste došli danas na ovu konferenciju. Razlog zašto sam zamolila medije da danas dođu je, pre svega, moje vaspitanje. Svaki put kad sam imenovana za ministarku imala sam konferenciju da bih objasnila šta je to što sam htela da uradim. Ovim putem želim da se zahvalim medijima, mojim saradnicima na, pre svega, stručnosti, ogromnom radu i energiji- rekla je Mihajlović, i dodala:

- Radili smo na tome da vratimo energetiku na mesto gde istinski pripada. Bez obzira na sav naš trud, negde mi se čini da je Putin vratio energetiku u centar zbivanja. Izgleda da je trebala da se desi agresija na Ukrajinu da bismo shvatili da je energetika važna.

Mihajlovića je na konferenciji govorila i o Aleksandru Vučiću.

- To je čovek koji me je 2010. godine pozvao u SNS. To je čovek s kojim sa svaki put sedela kad smo dogovarali da budem minsitarka u prethodnim vladama. To je čovek s kojim sa juče sedela i dogovarala da ne budem ministarka u narednoj vladi. Inače, sve one priče o našem razgovoru – nisu tačne. Mi smo imali razogovor u četiri oka i to ne želim da prenosim. Mislim da mu neće biti lako, ali isto tako mislim da će imati jednu glavobolju manje. Dakle, neće više imati jedan jedini drugačiji ton iz vlade koji je do sada imao - rekla je ona.

foto: Beta/Zoran Petrović

Mihajlovićeva se zahvalila i medijima na saradnji, a istakla je da novoj ministarki želi sve najbolje, rekavši da joj neće biti lako jer „meni nije bilo lako, ja nisam pristala da budem pion, to je možda razlog zašto smo ovde”. Dojučerašnja ministarka rekla je i da nema za čim da žali.

- Na samom kraju, nemam razloga da žalim ni za čim. U Vladi sam 10 godina i iza mene stoje rezultati koje sam zajedno sa svojim timom postigla. Za mene je ovo novi početak. Svakako ostajem u politici i želim da radim za svoju državu i za svoj narod. Smatram da je Srbiji mesto u EU i boriću se da u ovim novim podelama, Srbija bude na Zapadu, a ne na Istoku – izjavila je Mihajlovićeva. Na pitanje da li će ostati deo SNS, Mihajlović je rekla da nije dan da se priča o tome, istakavši da „ o mojim konkretnim planovima sačekajte par meseci“.