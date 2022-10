Izborom nove Vlade, Srbija je poslala jasnu poruku da je opredeljena za nastavak evrointegracija, a da su ministri birani tako da sve adrese, od Vašingtona, preko Moskve, do Pekinga, mogu da prepoznaju da im ova vlada nije okrenula leđa, ocena je stručnjaka.

O sastavu nove vlade ovog jutra voditelji Redakcije Olja Lazarević i Vladimir Karalejić razgovarali su sa prof. dr Minom Zirojević iz Instituta za uporedno pravo i Zoranom Panovićem, programski direktorom Demostata.

03:33 DAČIĆ JE NAJBOLJE PRORUSKO REŠENJE U PROEVROPSKOJ VLADI! Panović: To je neuralgična tačka, sad NE IRITIRA NI ZAPAD NI ISTOK

- Kao da je došlo do psihološkog olakšanja to je vlada konačno formirana. Ne znam zašto nije i ranije. Novoj Vladi je spoljna politika neuralgična tačka i ova vlada ne iritira nikog posebno, ni Istok ni Zapad. Za sada je to izbalansirano, a ako bih gledao pozitivnije ovo je proevropska vlada - započeo je analizu Panović i pojasnio:

Zoran Panović foto: Kurir TV

- U Kuriru su dobro potencirana tri ministra - Tanja MIščević je najveće iznenađenje kao ministar za evrointegracije. Ona je u vreme naprednječkog entuzijazma 2013. bila šefica za pregovore sa EU. Zatim, ulazak Tomislava Žigmanova je simbolična stvar u srpsko-hrvatskim odnosima, ali moramo biti realisti. Pupovac dugo participira u vlasti u Hrvatskoj, a on tamo često trpi uvrede i optužbe. I, naravno, Ivica Dačić koji je politički najmarkantnija politička figura u ovoj vladi, elastičan je političar i vraća se u stari resor. On je najbolje prorusko rešenje u prozapadnoj vladi. Ne zaboravimo da je Dačić 2009. proglašen za najevropljanina. On ima vrstu fleksibilnosti i manevra, solidan je tandem s Vučićem - kaže Panović.

Mina Zirojević foto: Kurir TV

O personalnim rešenjima u ministarstvima govorila je Mina Zirojević.

- Ili su na čelu ministarsava stručnjaci poput Jelene Begović i Danice Grujičić, ili su najznačajnije političke ličnosti kao Siniša Mali. Sa Dačićem sam radila u Ministarstvu spoljnih poslova i bila prijatno iznenađenja, što sam čula i iz vremena kad je bio u MUP. On je imao izutetne rezultate, započeo je proces otpriznavanja Kosova. Sviđa mi se što za neke iz prethodne vlade koji su se svrstavale uz jednu ili drugu stranu, nemaju više mesta u Vladi - kaže Zirtojevič.

Deo javnosti spočitava na prevelikom broju ministarstava u novoj Vladi.

- Ovo je glomazna vlada, ali niko ne govori da nam je mnogo i 250 poslanika. Elem, u ovoj vladi nema simbolički bitnih imena koja iskaču poput proruskog Vulina ili prozapadne Zorane Mihajlović.

Mina Zirojević govorila je i o osetljivosti pojedinih resora i "teškoj artiljeriji" u nekim foteljama.

- Ne znači da se ta artiljerija neće snaći i da nije ušla u tehnokratiju. Važno je da kad je politička ličnost na ministarskom mestu, da se toj poziciji daje na značaju. Stručnjaci nisu neposredno dobili glasove birača za razliku od političara. Ministarstvo za evrointegracije je tipičan primer kada struka treba da vodi, a političar bi trebalo da dobije demografiju.

