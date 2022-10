MILOSAV SAVLADAO ZVER SA TARE: Divlji vepar od 200 kilograma dugo harao i plašio meštane (FOTO)

BAJINA BAŠTA - Prvi lovni dan na teritoriji Bajine Bašte za lovca Milosava Đurića bio je pun pogodak i nezapamćeno berićetan. Tokom boravka u šumi, u ataru sela Zlodol sa šest svojih prijatelja ustrelio je pravog kapitalca, divljeg vepra teškog više od sto kilograma.

- Sve se odvijalo jako kratko, u lov smo krenuli oko sedam sati ujutru. Nedugo zatim psi su osetili da se približava, kada je vepar došao na vidno mesto iz dva pucnja sam ga ustrelio i on je pao na zemlju. Kada smo ga stavili na vagu imao je 140,5 kilograma, što je stvarno veliki primerak ove životinje, ako uzmemo u proseku da se njihova težina kreće od 100 do 120 kilograma. Nakon ocenjivanja dobio je titulu kapitalca, kazao je za RINU Milosav nosilac ovog neobičnog ulovljenog trofeja i dodao da to nije jedini divlji vepar koji su lovci LU "Soko" odstrelili tog dana.

foto: RINA/Dejan Pejić/Ustupljena fotografija

- Moj kolega Zoran Cvijić iz Zarožja u svom selu odrstrelio je još jednog divljeg vepra koji je bio nešto manjih gabarita - istakao je Milosav.

Trenutno je u lovištu kojim gazduje Lovačko udruženje Soko, osim na divljeg vepra sezona lova i na fazane, zeca i sve vrste predatora.

- Za ovu sezonu planirano je da se odstreli 40 divljih svinja, 110 zečeva, 180 kuna, 300 lisica, 10 šakala i tri vuka. Kad su u pitanju divlje svinje, one najviše štete prave na području Zlodola, Zaglavka i Zaovina pa smo odlučili da tu pojačamo lov – zaključio je upravnik lovišta LU Soko Milan Leontijević.

Kurir.rs/RINA