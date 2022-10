OVO SU NAJPRIJATNIJA IZNENAĐENJA NOVE VLADE! Analitičari složni u vezi s jednim imenom, ovo su njihovi argumenti

Vlada Srbije održala je juče prvu redovnu sednicu u novom mandatu i usvojila rešenja neophodna za funkcionisanje kabineta premijerke Ane Brnabić.

Za generalnog sekretara Vlade ponovo je postavljen Novak Nedić koji je tu funkciju obavljao i u prethodnom mandatu. Kako je saopšteno, redovne sednice Vlade Srbije biće i ubuduće svakog četvrtka u 13 sati, kako je i propisano Poslovnikom o radu Vlade. Premijerka Brnabić još jednom je čestitala ministrima izbor i poželela im uspešan rad istakavši da su pred njima "izazovno vreme i obiman posao".

A koji su izazovi pred novom Vladom i da li će ovo biti najtezi mandat u istoriji, govorili su Robert Čoban, predsednik Kolor pres grupe i novinar Večernjih novosti Dragan Vujičić.

- Video sam da je ambasador Hil pozdravio izbor novog ministra spoljnih poslova. Dugo se čekalo na ovu vladu, slično kao i 2020. s tim što ova vlada ima nekoliko prijatnih iznenađenja i poruka. Recimo, imenovanje Tanje Miščević, zatim Dubravke Đedović Negre za rudarstvo i energetiku, ali i Tomislava Žigmanova za manjinska prava. Po meni su nepotrebno zategnuti odnosi Srbije i Hrvatske tokom cele godine su varnice i to je bespotrebno. Srpska manjina je preko Pupovca dugo u vladama, pa je izbor Žigmanova dobra odluka - smatra Čoban.

- Pristojno je ostaviti im 100 dana da vidimo da li je neko dobar ili loš. Imamo mnoge koji su i ranije bili na visokim funkcijama i ova vlada je bolje izbalansirana nego prethodna - dodao je Čoban.

- Članstvo u EU nam je zamrznuto i oni o tome ni ne razmišljaju Ne treba ova vlada da se bavi stravima koje su na dnevnom redu za 10 godina već energetskom politikom, koja se menja u hodu u celom svetu. To je skup proces i onda imate manje novca za druge stvari. Raduje me povratak Dačića, radi se o iskusnom čoveku, koji se pokazao kao čovek dijaloga i prečica ka zemljama azisjkog i afričkog kontinenta. On se bavi interesima Srbije koji su legitimni - rekao je Vujičić.

