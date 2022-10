OVO JE KLJUČNA PORUKA PUTINA Stručnjaci za Kurir TV analizirali govor ruskog lidera: Precizirao ko je GLAVNI NEPRIJATELJ Rusije

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je na panelu moskovskog instituta Valdai da je Rusija bila spremna za pregovore sa Ukrajinom, ali da je Kijev navodno odustao.

Ruski predsednik je na početku obraćanja naglasio da je "Zapad zapalio rat u Ukrajini".

- Zapad igra krvavu i prljavu igru. Ne stavlja interese drugih država na prvo mesto. Zapad uvek igra na eskalaciju: raspirivanje rata u Ukrajini, zaoštravanje situacije oko Tajvana, zaoštravanje energetske krize i uništavanje gasovoda. Znajte da "oni koji seju vetar, žanju oluju" - rekao je između ostalog Putin.

Gosti u "Pulsu Srbije", koji su komentarisali Putinov govor, bili su Dragan Petrović sa Instituta za međunarodnu politiku i Nikola Antić, stručnjak za globalnu bezbednost.

- Putin je podvukao nekoliko važnih stvari. Prva je da definitivno nije optužio Zapad, rekao je da je Zapad nejedinstven, tj. da nema jedinstvene odnose. Od pobede Bajdena, uz Veliku Britaniju i NATO, pritiskaju Kijev ka jednoj nepopustljivosti. Putin nije ulazio u detalje, ali sigurno da se može tumačiti. Drugo je istakao, da Rusija ne podstiče, anglofobiju i amerikanofobiju i da su te dve kategorije u ravni antisemitizma - rekao je dr Dragan Petrović, pa dodao:

- Dakle, on se distancirao da politika Rusije nije apriorno protiv SAD i Velike Britanije. Mi vidimo da su to sile koje su najviše eksponirane kontri Rusije, ali čak i prema njima on razdvaja države i narode, što znači da je Rusija u sukobu sa političkim rukovodstvima.

Nikola Antić je prokomentarisao scene koje su viđene u ovom ratu, a navodi da bi rat, bez umešanosti Zapada, bio odavno završen:

- Ukrajinska odbrambena moć ne postoji od maja meseca, ono što su oni raspolagali iz svog arsenala je demilitarizovano, taj materijalni faktor kao komponenta oružane borbe koju gledamo u Ukrajini dolazi isključivo iz SAD i Zapada. Da toga nema, rat bi davno bio gotov. Putin je ušao sa pogrešnim obaveštajnim informacijama za ovaj rat - rekao je Nikola Antić, pa nastavio:

- Mislio je da će završiti za mesec dana, računao je da će doći do pobune u samim oružanim snagama Ukrajine, o tome svedoči kako su se snage desantirale oko Kijeva, pa su ostajale u okruženju, morale su da se predaju. Grupa koja je išla sa severa, iz pravca Harkova prema Kijevu ostajala je bez goriva, pa smo viđali smešne scene gde traktori vuku tenkove.

