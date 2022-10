"NEDONOŠČE KVINTE KUPUJE VREME" Gosti Usijanja nakon sramne odluke Prištine o tablicama ubeđeni da Kurti ima samo jedan izlaz

Prvog novembra ističe rok koji je vlada lažne države Kosova dala Srbima za preregistraciju vozila.

Zbog toga je taj datum dan kada se strepi od jednostranih poteza Prištine i nemira u južnoj srpskoj pokrajini. Ambasadori Kvinte su tražili od privremenih institucija da produže rok za preregistraciju za 10 meseci, ali je premijer lažne države Aljbin Kurti to odbio!

foto: Kurir televizija

Naime, Kurti je zapretio novim merama - opomenama i finansijskim kaznama za Srbe. Prema njegovom novom pravilu, Srbi koji nisu izvršili preregistraciju, dobijaće od 1. do 21. novembra opomenu, dok će im se posle tog datuma, pa sve do 21. januara, pisati kazne od 150 evra.

Nakon toga će se na još dva meseca izdavati probne tablice, a od 21. aprila 2023, kako je rekao Kurti, neće dozvoliti kretanje vozila sa drugim tablicama osim sa oznakom RKS odnosno, kako je poručio, "Republika Kosovo". Do sada je preregistrovano na RKS svega 20 vozila.

Šta će biti posle 1. novembra? Kako će Srbi sa Kosmeta reagovati na ove represivne mere? Kako će države Kvinte reagovati na Kurtijevu samovolju i odbijanje njihovog predloga?

Na ova pitanja su govorili gosti "Usijanja" Snežana Paunović, potpredsednica Narodne skupštine Srbije i Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose.

- On je mezimče zemalja Kvinte, to je moj subjektivni osećaj, ja ga vidim kao jedno nedonošče koje po svaku cenu žele da podignu do nekog nivoa neke zdrave sadržine, što se nikada neće desiti. Njihova presija na njega mislim da nije bila u meri u kojoj su imali pravo da se odnose prema kosovskoj vladi, s tim da su finansijeri svega što se tamo dešava - rekla je Snežana Paunović, pa nastavila:

foto: Kurir televizija

- Pročitala sam da u SAD očekuju da revidira svoju odluku i priču o privremenim tablicama, možda je ovo kupovina vremena, jer trebalo bi da budu svesne zemlje Kvinte onoga što je predsednik Srbije rekao, a to je da će Srbija stati uz svoj narod na način na koji se to očekuje. Ja mislim da će Kurti svoju odluku odložiti.

Direktor Foruma za etničke odnose citirao je odlomak iz knjige kojim je slikovito prikazao, barem iz svog ugla, poziciju Srbije:

foto: Kurir televizija

- Dovedeni smo u situaciju da mesecima pričamo šta piše na tablicama, a da ne razmislimo kako to doživljavaju Srbi. Amerika se mora dogovoriti unutar Kvint grupe da govore jednim glasom. Ja sam davno pročitao jednu divnu knjigu u kojoj piše: "Srbi žive u svojim stanovima i kućama, ali hladnim, jer oko njih su komšije koje ne greju stanove, a potpaljuju vatre". Ne može biti dobrovoljno iseljenje, to je samo pitanje odloženoga, to je borba da se ostane na svome - rekao je Dušan Janjić.

