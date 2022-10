OKTOBAR ZAVRŠAVAMO MIHOLJSKIM LETOM: Sledeći vikend neće biti kao ovaj, evo kada stižu prave novembarske temperature

U Srbiji se i u nedelju očekuje pravo prolećno vreme kakvo je bilo danas, sa maksimalnim temperaturama od 20 do 25 stepeno, lokalno i do 27, što znači da će i sutrašnji dan biti preslikana ova subota kaže meteorolog Đorđe Đurić.

Prema njegovim rečima, samo će u Vojvodini biti malo svežije, zbog dužeg zadržavanja magle u kojoj je jutros osvanuo veći deo zemlje. Sledeći vikend, nažalost, neće biti kao ovaj, tako da lepo vreme treba maksimalno iskoristiti, jer nas od petka očekuje svežije vreme, sa temperaturama koje su, inače, normalne za novembar po kalendaru.

- U nastavku vikenda sunčano, pravo prolećno vreme uz maksimalne temperature od 20 do 25 stepeni a lokalno može biti i do 27 stepeni. Najtoplije biće na istoku zemlje. Jutros je bilo magle i ta magla se duže zadržala na severu Srbije, pre svega u Vojvodini, tako da u tim predlima može biti malo hladnije, sa temperaturom od nekih 13, 14 stepeni. Slična situacija će biti i sutra, nedelja će biti preslikan današnji dan - kaže Đurić.

Miholjsko leto zadržaće se do kraja ovog meseca, napominje on, a onda ćemo sa ulaskom u novembar ući u zlatnu jesen.

- Oktobar ćemo završiti sa Miholjskim letom, sa temperaturama između 20 i 25 stepeni. Prvi i drugi dan novembra doneće nam Zlatnu jesen, isto sunčane dane, maglu i temperature preko 25 stepeni - navodi naš sagovornik.

U petak, posle dužeg perioda lepog vremena, stiže pogoršanje i naoblačenje, i to će biti uvod u pad temerature ali ne drastično, već će taj pad od 5 do 10 stepeni, temperature svesti na normalan nivo za početak novembra. A prosečne temperature za taj period su od 1 do 15 stepeni. Dakle, bez drastičnog zahlađenja, a biće oko 15 stepeni u Srbiji.

- U petak će padavina prvo biti na severu i zapadu, pa popodne i uveče i u ostatku zemlje, tako da nas sledećeg vikenda očekuje znatno svežije vreme nego sada ali to su prave novembarske temperature u skladu sa kalendarom - napominje Đurić.

