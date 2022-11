HIT! MINISTAR ZAUZEO KABINET KOJI MU NE PRIPADA! Poslao svitu saradnika za vikend da DEŽURAJU u kancelarijama koje su PIKIRALI!

Neverovatna situacija, maltene za rubriku "verovali ili ne" desila se tokom ovog vikenda u zgradi Vlade Srbije!

Jedan ministar, koji je bio član Vlade i u prošlom mandatu, nameračio se da zauzme kabinet u Nemanjinoj 11 koji mu po funkciji ne pripada, jer je predviđen za potpredsednike Vlade, a kako bi zauzeo "teritoriju" koju je pikirao, poslao je čitavu svitu saradnika, i to usred vikenda, da po smenama dežuraju u kancelarijama, saznaje Kurir!

Naš dobroobavešteni izvor prepričava za Kurir da je situacija bila prilično komična.

- On je hteo da se useli u kabinet koji je veći, ali to su kabineti predviđeni za potpredsednike Vlade. Zato je saradnike poslao da to urade tokom vikenda, kad nema ostalih i da praktično dežuraju kako ih odatle neko ne bi iselio - kaže naš izvor.

Ministar je, kako dodaje naš izvor, na kraju uspeo u svojoj nameri i obezbedio za sebe "prestižan" prostor. Ipak, ne zadugo, jer će, po svemu sudeći, ipak morati da se iseli iz kabineta koji mu po funkciji ne pripada.