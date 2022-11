PREDSEDNIK POSLE MANEVRA 2022 PORUČIO: Možemo da računamo samo na sebe! O svadbenom dronu i na kog saveznika Srbija može da računa

PASULJANSKE LIVADE - Predsednik Srbije i vrhovni komandant oružanih snaga Aleksandar Vučić odgovarao je na pitanja novinara posle vojne vežbe rezervnog sastava Manevar 2022 na Pasuljanskim livadama.

Predsednik je rekao da smo bitno napredovali ali da i dalje moramo da modernizujemo vojsku, izađemo iz okvira 80-ih i 90-ih, kao i da dosta toga moramo da proizvedemo sami jer šta naručimo sa Zapada ne isporučuju nam godinama, baš ih briga - rekao je predsednik.

Na kog saveznika Srbija može da računa

Na pitanje koji su to saveznici na koje bi Srbija mogla da računa, Vučić je rekao: Moj odgovor je kratak: samo na sebe. Možemo da računamo samo na sebe.

O "svadbenom dronu"

Predsednik je odgovorio i na pitanje o oborenom dronu za koji je bilo i tvrdnji da je reč o tamo nekom svadbenom, komercijalnom dronu. Rekao je da nije on taj koji je govorio o dronu nego da je i sam saznao za to od ljudi koji su ga oborili pa pita kako te ljude koji tako govore nije sramota da vređaju one koji brane Srbiju.