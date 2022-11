SKANDAL U SKUPŠTINI: Poslanik Narodne stranke Stefan Jovanović psovao majku Milenku Jovanovu iz SNS! (VIDEO)

Na današnjem zasedanju Skupštine Srbije dogodio se incident kada je poslanik iz redova Narodne stranke, Stefan Jovanović, opsovao majku Milenku Jovanovu iz Srpske napredne stranke.

Jovanov je imao reč i pričao je o Kosovu i Metohiji. Kada je završio izlaganje, poslanik Narodne stranke Stefan Jovnović opsovao mu je majku.

Kamere su to zabeležile što se može videti i na snimku.

"Možete da sednete dole da dozvolite ministru da govori. Sve sam čuo, sve sam čuo kada ste vikali iz klupa i sada i prethodni put, sve sam čuo. Nema potrebe da ponavljate... Kada budete imali pravo na reč po prijavi, možete da govorite šta god hoćete i nema potrebe da dobacujete, nikakve potrebe nema. Da dozvolimo ministru da kaže nešto. Izvolite gospodine Vesiću", rekao je predsednik Skupštine Vladimir Orlić ali je usledilo komešanje poslanika.

"A šta vi sada radite narodni poslaniče. Jovanoviću vratite se na svoje mesto. I Aleksić nek se vrati na svoje mesto. Vratite se na svoja mesta odmah. Svi se vratite na svoja mesta odmah", smirivao je predsednik Skupštine, a potom odredio pauzu.

Ubrzo su na društvenim mrežama usledile reakcije poslanika.

Mali Stefan 😂 ovo vice @MilenkoJovanov "*ebacu ti mater"?! Dok predsednik skupstine @Vladimir_Orlic pokusava da odrzi red u sali. I posle krece da nasiljem resava svoje komplekse. Nemojte se pitati posle zasto opomena. Za ulicare je ulica, a ne institucije. pic.twitter.com/U9vSdClJO4 — Jelena Žarić Kovačević (@jecazaric) November 7, 2022

"Mali Stefan ovo viče Milenku Jovanovu "*ebacu ti mater"?! Dok predsednik Skupštine Vladimir Orlić pokušava da održi red u sali. I posle kreće da nasiljem rešava svoje komplekse. Nemojte se pitati posle zašto opomena. Za uličare je ulica, a ne institucije", napisala je na Tviteru Jelena Žarić Kovačević.

.@JovanovicStefan kako ste se ti i Bora vratili brze bolje u klupu kada ispred vas izadje samo jedan covek.Ali ti si navikao da budes glavni klovn tamo gde treba da budes ozbiljan.Prosao si isto kao onda kada si masno slagao da te neko napada.Cirkus sa vama stalno.Zeljni paznje. — Дејан Кесар (@kesar_dejan) November 7, 2022

"Stefane Jovanoviću, kako ste se ti i Bora vratili brže bolje u klupu kada ispred vas izađe samo jedan čovek.Ali ti si navikao da budeš glavni klovn tamo gde treba da budeš ozbiljan. Prošao si isto kao onda kada si masno slagao da te neko napada. Cirkus sa vama stalno. Željni paznje", napisao je Kesar.

Нови Јеремићев посланик "пукао ко лајсна". Ваљда га увредило што сам цитирао бившег му колегу, па рекао да слободно може да ме стрпа у затвор, само уз услов да ме не додирује, јер ми је гадно да ме пипне лик који додаје влажне марамице Јеремићу кад иде у 🚾 Нервозни неки људи... pic.twitter.com/qm43h2Umyq — Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) November 7, 2022

"Novi Jeremićev poslanik "pukao ko lajsna". Valjda ga uvredilo što sam citirao bivšeg mu kolegu, pa rekao da slobodno može da me strpa u zatvor, samo uz uslov da me ne dodiruje, jer mi je gadno da me pipne lik koji dodaje vlažne maramice Jeremiću kad ide u ve-ce. Nervozni neki ljudi", napisao je Milenko Jovanov.

Ако људи мисле да су вечерас гледали малог Зорана из филма “Тито и ја”, нису. То малог Јеремићевог у Скупштини пустио Мики да покуша да изгледа страшно. Припремили су и памперс да му страх не изазове стомачну нелагоду. #Skupstina — Милица Николић (@MilicaRNikolic) November 7, 2022

"Ako ljudi misle da su večeras gledali malog Zorana iz filma “Tito i ja”, nisu. To malog Jeremićevog u Skupštini pustio Miki da pokuša da izgleda strašno. Pripremili su i pampers da mu strah ne izazove stomačnu nelagodu", oglasila se Milica Nikolić.

