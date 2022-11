SARADNIK ŠEFA NATO ZA KURIR: Putin je napravio veliku stratešku grešku - potcenio je ukrajinsku hrabrost i jedinstvo NATO

Rat koji je Rusija započela protiv Ukrajine razbio je mir u Evropi i doveo do tektonskih promena u bezbednosnoj situaciji u Evropi. On dovodi do stradanja, masovnog uništenja i patnje ukrajinskog naroda. Pored toga, utiče na stotine miliona ljudi širom sveta kroz prehrambenu i energetsku krizu, koja je direktno izazvana ruskom protivpravnom agresijom. Predsednik Rusije Vladimir Putin je načinio veliku stratešku grešku. Potcenio je izuzetnu hrabrost i odlučnost ukrajinskog naroda, oružanih snaga i lidera. Takođe je potcenio i jedinstvo članica NATO u pružanju podrške Ukrajini da ostvaruje svoje pravo na samoodbranu utemeljeno u Povelji UN. I potcenio je čvrstu posvećenost NATO odbrani i zaštiti svih svojih članica.

Ovo u intervjuu za Kurir navodi Havijer Kolomina, zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO za politička pitanja i bezbednosnu politiku i specijalni predstavnik generalnog sekretara NATO za Kavkaz i Centralnu Aziju.

Koliko ozbiljno treba shvatiti Putinove pretnje o upotrebi nuklearnog naoružanja? Možete li da procenite koliko je daleko Putin spreman da ide?

- Nuklearna retorika predsednika Putina je opasna i neodgovorna. Rusija zna da bi svaka upotreba nuklearnog naoružanja imala drastične posledice. Jasno smo Rusiji stavili do znanja da se u nuklearnom ratu ne može pobediti i da ga ne treba započinjati. Nismo videli nikakve promene u nuklearnom stavu Rusije, ali NATO ostaje veoma obazriv.

Hoće li ovo biti dug rat?

- Ratovi su sami po sebi nepredvidivi, ali jedna stvar je jasna. Predsednik Putin je započeo ovaj nezakonit rat i predsednik Putin ga može okončati ovog trenutka povlačenjem svojih snaga iz Ukrajine. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je već jasno rekao: "Ako predsednik Putin i Rusija prestanu da se bore, doći će do mira. Ako predsednik Zelenski i Ukrajina prestanu da se bore, Ukrajina će prestati da postoji kao nezavisna država. Ne želimo da se to desi. Upravo zato pružamo podršku Ukrajini."

Ponovo poslednjih nedelja imamo tenzije na Kosovu, ovoga puta zbog insistiranja Prištine na zameni registarskih tablica. Da li Kfor u svakom momentu može da garantuje bezbednost Srba na Kosovu?

- Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg razgovarao je u ponedeljak s predsednikom Vučićem i Aljbinom Kurtijem o napetoj situaciji na severu Kosova. Pozvao je obojicu da se suzdrže od jednostranih akcija koje mogu izazvati eskalaciju. Naglasio je da je dijalog jedini put napred i podstakao obe strane da konstruktivno učestvuju u dijalogu pod okriljem EU. Stoltenberg je istakao i da naša misija Kfora ostaje na oprezu. Kfor je sposoban da se suočava sa svim bezbednosnim dešavanjima - u skladu sa svojim mandatom UN - kao što smo i ranije videli. Kfor je spreman da interveniše ukoliko stabilnost bude ugrožena. Misija Kfora je da podrži sigurno i bezbedno okruženje i garantuje slobodu kretanja za sve zajednice koje žive na Kosovu, u potpunosti u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine. Prisustvo Kfora je od ključnog značaja za garantovanje bezbednosti širom Kosova i očuvanje stabilnosti u celom regionu zapadnog Balkana. Komandant Kfora general-major Ristuča je u bliskom kontaktu sa svim svojim sagovornicima, među kojima je i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Mojsilović. NATO i Kfor takođe blisko sarađuju sa Evropskom unijom i drugim međunarodnim organizacijama na terenu.

Danas dolazite u posetu Beogradu. Gde vidite prostor za dodatno unapređenje saradnje između NATO i Srbije, koja je vojno neutralna?

- NATO i Srbija već 16 godina grade svoje partnerstvo. Tokom ovog perioda smo postigli značajne rezultate u mnogim oblastima. Na primer, NATO podržava reforme Vojske Srbije. Trenutno imamo preko 20 aktivnih projekata sa srpskom naučnom zajednicom, između ostalog i s mladim naučnicima. Radimo zajedno kako bismo bili spremniji za suočavanje s vanrednim situacijama poput poplava i šumskih požara. Članice i partneri NATO su pomogli Srbiji da uništi stotine tona zastarele municije. Sve ovo se radi shodno potrebama Srbije i zasniva se na zahtevima Srbije, uz potpuno poštovanje politike vojne neutralnosti Srbije. Novi okvir za saradnju koji NATO i Srbija trenutno razvijaju pruža mogućnosti za dalje unapređenje naše saradnje. NATO je svakako otvoren za to. Verujemo da je naše partnerstvo od koristi za Srbiju, za NATO i za ceo region. Kao što su lideri Alijanse naglasili na samitu u Madridu u junu, stabilnost zapadnog Balkana je od strateškog značaja za NATO, što je navedeno i u novom strateškom konceptu NATO.

