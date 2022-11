SRBIJA SE NEĆE ODREĆI NIČEG SVOG! Predsednik Vučić: To ne znači da treba da ratujemo, nego da sednemo i razgovaramo

Predsednik Aleksandar Vučić poručuje da se Srbija neće odreći ničeg svog, ali da to ne znači da treba da ratujemo, nego da sednemo i razgovaramo i da pokušamo da nađemo kompromisno rešenje.

Predsednik Vučić je objavio video-snimak na Instagram nalogu "avucic" u kome poručuje:

"Ono što je loša vest, to je ono što Kurti pokušava jednostranim potezima da uradi, a to je da suštinski i de fakto protera Srbije sa njihovih ognjišta. Nema tu više tajni, jasno je da su Nemci ti koji im pružaju podršku i za sve protivpravne akte u Evropskoj uniji, a van Evropske unije naravno Velika Britanija. Oni misle da nastave na silu da vrše dodatni pritisak protiv srpskog naroda, da nastave da maltretiraju naš živalj. Nego tako, Srbija da se odrekne nečega. Neće da se odrekne. Nećemo da se odreknemo ničeg svog. Nećemo da se odreknemo ni međunarodnog javnog prava, ali to ne znači da treba da ratujemo, nego treba da sedimo i razgovaramo. Lako je tuđim teritorijama trgovati i ponašati se kao da ne postoje Povelja Ujedinjenih nacija, Rezolucija 1244 i tako dalje. To im je problem što postoji. Neće Srbi napuštati Kosovo i Metohiju".

(Kurir.rs)