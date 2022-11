VUČEVIĆ: Prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka možete podneti u Pošti Srbije, na portalu e-uprave i u centrima MO

Pozivam sve državljane starosti od 19 do 30 godina koji žele da se prijave za šestomesečno dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, da to urade do kraja novembra, dokle traju prijave za decembarski uputni rok, naveo je ministar odbrane Miloš Vučević na svom Instagram profilu.

- Prijave možete podneti u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i u centrima Ministarstva odbrane - nekad vojnim odsecima. Momci i devojke koji žele da služe vojni rok u stroju, pored novih znanja i veština, imaće obezbeđene putne troškove, zdravstveno, smeštaj, ishranu, vojnu odeću i obuću, a dobijaće i mesečnu platu od oko 38000 dinara. Nakon odsluženja vojnog roka, i momci i devojke mogu odmah stupiti u profesionalnu vojnu službu. Sve detalje možete dobiti u centrima Ministarstva odbrane, u opštinama i na linku

SLUŽIMO SRBIJI!

Ministarstvo odbrane